Ana Birchall i-a solicitat directorului ANP sa faca o cercetare privind sinuciderea lui Marcel Lepa

Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, astazi, ca i-a solicitat directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa faca o ancheta pentru a afla circumstantele in care criminalul politistului din Timis s-a sinucis in Penitenciarul din Timisoara. "Am fost informata azi-dimineata (luni dimineata -n.r.), la prima ora, de catre directorul ANP si am solicitat sa faca o cercetare si sa ma informeze. Dupa cum stiti, exista si o cercetare oficiala a organelor de cercetare penala. Am solicitat directorului ANP sa faca o cercetare si sa ma informeze asupra tuturor imprejurarilor care au condus la aceasta situatie si masurile care se impun. Este un eveniment regretabil, trist, c ...