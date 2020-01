Ana Birchall ii cere demisia Liei Savonea, dupa ce CCR nu i-a dat castig de cauza: Am reusit sa ii impiedic jocul marsav!

Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, considera ca decizia CCR de miercuri demonstreaza inca o data ca, in realitate, asa-zisul conflict a fost doar in imaginatia fostei sefe CSM, Lia Savonea, "fiind generat in principal de disperarea acesteia pentru ca nu a reusit sa-si faca jocurile in CSM - jocuri demne mai degraba de un politician decat de un magistrat."