Ana Birchall, intalnire cu Rick Perry - Discuții despre valorificarea resurselor energetice de la Marea Neagra și securitatea regionala

Vicepremierul Ana Birchall a avut, joi, o întâlnire cu secretarul Energiei al SUA, menționând că discuțiile s-au axat pe aspecte privind securitatea energetică regională.

"Am avut o întrevedere bilaterală excelentă cu Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA, în Bruxelles. Am discutat despre cooperarea în domeniul energiei, valorificarea resurselor energetice de la Marea Neagră, aspecte privind securitatea energetică regională şi dezvoltarea proiectelor de transport şi interconectivitate, cu accent pe proiectul BRUA (coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria). Totodată, am reiterat angajamentul ferm al Guvernului României pentru asigurarea unui climat investițional transparent şi atractiv pentru companiile care investesc în domeniul energetic, prin proiecte de diversificare a surselor şi rutelor de transport al energie", a scris Ana Birchall pe Facebook.

