Ana Birchall, masuri in cazul "Caracal": Rapirea va fi pedepsita cu 2-8 ani de inchisoare. Perchezitia domiciliara se poate face si noaptea

Ana Birchall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Birchall, ministrul Justitiei, a facut declaratii in cazul "Caracal". „A fost constituit un grup de lucru interinstutional care a analizat in regim de urgenta legislatia penala si procesual penala in cazul infractiunilor grave si foarte grave contra persoanei, in special in situatiile in care este afectata valoarea sociala suprema, respectiv viata, libertatea si integritatea corporala si sexuala”, a declarat Ana Birchall. Oamenii se revolta! Protest la Casa Groazei din Caracal! SRI si DIICOT sunt luate in vizor Ministrul Justitiei a subliniat ca tragedii precum cea de la Caracal au aratat Guvernului ca sunt si lucruri de corectat. „Guvernul Dancila intervine si ia masuri ...