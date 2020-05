Ana Birchall o NIMICEȘTE pe Viorica Dancila, dupa atacurile la Ciolacu: Ea nu nimerește doua vorbe din zece in engleza, nu mai zic de franceza..

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, o atacă dur pe Viorica Dăncilă. Birchall spune că fostul premier voia să introducă limba maghiară obligatorie în România, printr-un amendament din Codul Administrativ, pentru ca acum să critice PSD pentru scăparea din Camera Deputaților, unde proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc a trecut tacit.

"Zilele acestea când am citit "războinicele" declarații ale doamnei Dăncilă, sincer m-a bufnit râsul și mi-am propus să o ignor.... dar când văd că, în continuare, cu un tupeu pe care rar l-am întâlnit la o persoană tot declară în stânga și în dreapta cum a apărat domnia sa Constituția etc, nu pot să nu scriu aceste rânduri, ca să așezăm totuși adevărul acolo unde este!

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Cutremur în toiul nopții în România

Fără a scuza sau tolera ce s-a întâmplat în Camera Deputaților, eu fiind printre primele persoane care am reacționat și public exact atunci când am aflat de adoptarea tacită (postare pe FB, joi ora 22.38), o provoc public pe doamna Dăncilă ca până luni să își aducă aminte de amendamentul pe care UDMR vroia să îl introducă în Codul Administrativ și ce "discuții" am avut cu domnia sa și ce reproșuri am primit atunci, tocmai pentru că "răzvrătita" de astăzi era în favoarea includerii acelui amendament in Codul Administrativ!

Amendamentul respectiv NU a fost inclus in forma Codului Administrativ adoptată în Guvern pentru că in calitate de ministru al justiției am formulat observații și am refuzat să semnez! Ca să o ajut îi spun că este legat de limba maghiară și are forma amendamentului introdus de UDMR la Codul Administrativ și trecut tacit în Senat! Daca totuși nu își aduce aminte, poate să ceară ajutor domnului deputat Suciu Daniel, fost vicepremier!

P.S. "A făcut furori în Parlamentul European". Și ea nu nimerește două vorbe din zece în engleză, nu mai zic de franceză... Dar ca să te laude Sputnik trebuie să ai niște merite deosebite!", scrie Ana Birchall pe Facebook.