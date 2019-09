Ana Birchall pleaca de la Justitie. Dancila vrea un ministru independent, cum ar fi fost Dana Girbovan, si nu desfiinteaza Sectia Speciala

Viorica Dancila a anuntat miercuri, dupa sedinta CEx al PSD, ca nu are de gand sa desfiinteze Sectia Speciala, pe motiv ca a promis ca nu intervine in justitie. Totodata, cum dupa decizia CCR Klaus Iohannis e obligat sa semneze inclusiv remanierea Anei Birchall, Dancila a anuntat ca e in cautare de ministru.