Ana Birchall risca EXCLUDEREA din PSD: Viorica Dancila anunta o analiza in CEx

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, riscă excluderea din PSD, din cauza poziţiilor sale în domeniul justiţiei, în special în ceea ce priveşte Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat o analiză în acest sens în Comiterul Executiv Naţional al PSD.

"Aceasta pozitie a doamnei Ana Birchall nu este pozitia PSD. Nu vom da nicio OUG pe justitie. Doamna Birchall ese revocata conform deciziei CCR. Eu nu accept sa implice Ministerul intr-un asemenea demers (desfiinţarea SIIJ). Este membra a PSD. Vom vedea atitudinea dansei in fata colegilor, care sunt foarte dezamagiti, pentru ca aceasta atitudine, aceasta implicare in justitie nemultumeste colegii. Magistratii trebuie sa ajunga la un consens. A fost deja o discutie în CEx legata de acest aspect in care am subliniat ceea ce v-am spus. Vom avea o noua discutie. Dupa motiunea de cenzura venim cu remanierea in plenul Parlamentului", a declarat Dăncilă, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", de la Mediafax.