Ana Birchall, Roxana Manzatu și Natalia Intotero au depus juramantul de ministru

Noii miniștri de la Justiţie, Dezvoltare şi de la Ministerul pentru Românii de pretutindeni, Ana Birchall, Roxana Mânzatu şi Natalia Intotero au depus jurământul la Cotroceni. La ceremonie au fost prezenţi premierul Viorica Dăncilă şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Vinerea trecută, şeful statului a semnat decretele prin care Ana Birchall a fost numită ministru