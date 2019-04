Ana Blandiana va primi titlul de cetatean de onoare al Iasului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi prin Casa de Cultura “Mihai Ursachi” a Municipiului Iasi si Colegiul National Iasi, va invita pe 10 Aprilie 2019, incepand cu orele 13.30, in Sala de festivitati a Colegiului National, pentru a participa la proiectul cultural “SCRIITORI IN SCOLI”. In cadrul acestui eveniment va avea loc ceremonia de decernare a titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi doamnei academician Ana Blandiana, personalitate de marca a culturii romanesti. Titlul va fi inmanat de catre Primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, in prezenta elevilor, a cadrelor didactice si a oficialitatilor iesene prezente la manifestare. Vor participa, de asemenea, poe ...