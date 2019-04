Ana Bogdan, calificare in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Bogota

Ana Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan si americanca Sachia Vickery s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa victoria cu 6-3, 6-3 in fata cuplului Ana Danilina (Kazahstan)/Iana Sizikova (Rusia). Bogdan si Vickery au obtinut victoria dupa 62 de minute. Vezi si: Nadia Comaneci explica de ce romanii o sustin pe Bianca Andreescu: „N-ati vazut ca le-a vorbit in romana?” Invingatoarele si-au asigurat un cec de 1.820 dolari si 60 de puncte WTA la dublu, iar in sferturi vor infrunta perechea care se va impune in meciul dintre australiencele Monique Adamc ...