Ana Calina, eleva in varsta de 17 ani, reprezinta Romania in finala Breakthrough Junior Challenge, competitia tinerilor creativi in stiinte

Ana Călina, elevă în vârstă de 17 ani, care în perioada pandemiei a strâns 4.000 de euro pentru a ajuta spitalele, a ajuns în finala Breakthrough Junior Challenge, o competiţie care promovează gândirea creativă, potrivit news.ro.

Ana Călina are nevoie de voturi online, până pe 20 septembrie, pentru a câştiga competiţia, pe site-ul breakthroughjuniorchallenge.org/popular-vote.

În videoclipul publicat pe pagina de Facebook a concursului, Ana Călina, care studiază la un colegiu în Marea Britanie, a explicat, într-un mod creativ, relaţia dintre matematică şi muzică.

Ea a analizat "de ce o notă la un instrument sună diferit de aceeaşi notă la alt instrument. Când cânţi o notă la pian, sunetul pe care îl auzi e de fapt o combinaţie dintre mai mute supratonuri. Acestea sunt nişte frecvenţe care se aud într-un raport foarte specific. De fapt, timbrul e determinat de relaţia dintre supratonuri. Am explicat asta prin foil analysis. Este matematică de nivel de facultate".

Breakthrough Junior Challenge este o competiţie anuală globală dedicată elevilor care să inspire creativitatea în legătura cu ştiinţa. Tineri cu vârste între 13 şi 18 ani din toată lumea sunt invitaţi să prezinte un videoclip de cel mult 3 minute în care să explice o teorie ştiinţifică, fizică sau matematică. Anul acesta, există şi o categorie legată de noul coronavirus. Candidaţii sunt jurizaţi în funcţie de abilităţile de comunicare a ideilor ştiinţifice într-un mod clar, complex şi imaginativ. Concursul este organizat de Fundaţia Breakthrough Prize.

Premiul Breakthrough a fost creat să onoreze noile progrese în fizică, ştiinţe şi matematică. Sponsori sunt: Sergey Brin, Priscilla Chan şi Mark Zuckerberg, Pony Ma, Yuri şi Julia Milner, şi Anne Wojcicki.

Ana Călina s-a născut şi a trăit în România 16 ani, iar pentru ultimii doi ani de liceu s-a transferat la o instituţie de prestigiu din Londra.

Ea a relatat că s-a îmbolnăvit de gripă în Anglia la începutul anului, dar nefăcând niciun test, nu ştie dacă a avut sau nu coronavirus, dar ea bănuieşte că ar fi putut avea coronavirus. S-a întors în ţară pe 19 martie şi a intrat în autoizolare, perioadă în care a creat site-ul Covid19romania.org, prin intermediul căruia şi-a propus să strângă donaţii pentru lupta împotriva Covid-19.

"După o lună şi jumătate am primit donaţii în valoare de 4.000 de euro, atât de la români, cât şi de la străini, cunoscuţi sau necunoscuţi, dar mai mult necunoscuţi. Majoritatea donaţiilor au fost de 15-20 de euro, iar cea mai mare, în valoare de 500 de euro, am primit-o de la o firmă elveţiană. Am trimis o scrisoare şi la firma Bvlgari în Italia, pentru că ei au reconvertit fabrica lor de cosmetice în fabrică de dezinfectant pentru mâini, iar Bvlgari ne-a donat 100 de sticle cu dezinfectant pentru mâini", a povestit Ana Călina.