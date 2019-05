Ana-Maria este cea mai nou concurenta de la Puterea Dragostei! Soc pentru Roxana! A fost iubita lui Andy si acum il place pe Bogdan Mocanu

Ana Maria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana-Maria, noua concurenta de la Puterea Dragostei a fost iubita lui Andy. Mai mult, ea il place pe Bogdan Mocanu. Ana-Maria, cea mai nou concurenta de la Puterea Dragostei le-a spus baietilor ca ultima ei relatie serioasa s-a terminat in urma cu un an si jumatate si iubitul ei a fost nimeni altul decat Andy Adetu, fostul iubit al Roxanei. a „Ne-a aratat o poza cu tine. Sa stii ca a vorbit foarte frumos de tine”, i-a spus Ricardo blondinei. Baietii au vrut sa afle daca s-ar fi impacat cu Andy daca el ar fi ramas in casa Puterea Dragostei „Nu mai avem treaba”, a raspuns ea. Vezi si: Bogdan Mocanu l-a sunat pe fostul Roxanei de la Puterea Dragostei! Discutia e incredibila: &rd ...