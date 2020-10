Ana Maria Patru, dupa ce instanța a achitat-o intr-un dosar DNA: 'Acești indivizi trebuie sa plateasca pentru tot raul facut'

Ana Maria Pătru, fost preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost achitată definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucureşti, într-un dosar în care a fost trimisă în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, fiind acuzată că a primit 275.000 euro de la o firmă pentru a-i asigura câştigarea unor contracte din bani publici.

Curtea de Apel Bucureşti a respins apelurile în acest dosar şi a menţinut decizia de achitare dată de Tribunalul Bucureşti în ianuarie 2020.

Ana Maria Pătru a anunțat, miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că a depus plângeri penale împotriva procurorilor care au anchetat-o, între care și Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiești, care este acuzat și că a hărțuit-o sexual, dar și împotriva denunțătorilor.

”Voi depune acțiune penale, am depus deja față de procurori, Lucian Onea și alții, și mă voi îndrepta și împotriva denunțătorilor, între care este Irina Socol. Acești indivizi trebuie să plătească pentru tot răul făcut, atât mie, cât și familiei mele. Când am fost reținută de Onea Lucian și Cerasela Ungureanu am fost obligată să îmi dau demisia. Mi-au pus pixul în mână, hârtia în față și mi-au spus: ”Scrie!”. Nu aveam altă soluție, am fost și reținută.”, a spus Ana Maria Pătru.

Potrivit DNA, în perioada aprilie - iunie 2008, Ana-Maria Pătru ar fi pretins, iar în 2009 ar fi primit de la reprezentanţii unei societăţi suma de 210.000 euro reprezentând contravaloarea unui imobil situat în Bucureşti.

"În schimb, aceasta a promis că va susţine derularea în bune condiţii a unui contract încheiat de acea societate cu AEP, precum şi că va susţine societatea să obţină şi să deruleze contracte viitoare, fapt care s-a şi realizat. În 2009, inculpata Pătru a disimulat provenienţa sumei de 210.000 euro, prin folosirea unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor operaţii comerciale între mai multe societăţi comerciale, între care firma beneficiară a contractului cu Autoritatea Electorală Permanentă şi o firmă controlată de Ana-Maria Pătru prin soţul ei", susţineau procurorii.

DNA mai spunea că, în anul 2011, Ana-Maria Pătru a pretins de la reprezentanţii aceleiaşi societăţi contravaloarea unui autovehicul de lux din care a primit suma de 15.000 euro, în schimbul promisiunii că va susţine derularea, în bune condiţii, a unor contracte de servicii încheiate de firmă cu AEP. De asemenea, ea a promis, conform sursei citate, că va susţine societatea să obţină şi să deruleze contracte viitoare, fapt care s-a şi realizat.

"În 2011, în aceeaşi calitate, Pătru a pretins şi a primit suma de 50.000 euro de la administratorul unei alte firme, intervenind în schimb la ministrul Economiei, astfel încât omul de afaceri să fie primit în audienţă, fapt care s-a şi întâmplat la scurt timp de la intervenţie", preciza DNA.

Anchetatorii mai spuneau că Ana Maria Pătru, cu banii proveniţi din cele două fapte de trafic de influenţă descrise, a achiziţionat un autovehicul de lux, iar pentru a ascunde identitatea adevăratului proprietar şi beneficiarul real al bunului cumpărat, în acelaşi an, aceasta l-a înmatriculat pe numele unei alte persoane.