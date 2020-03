Ana-Maria Popescu - Visul de ajunge la Jocurile Olimpice este inca viu

Spadasina română Ana-Maria Popescu, medaliată cu aur la JO 2016 cu echipa României, a declarat pe pagina sa de Facebook că amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an ''pare cea mai mică problemă cu care ne confruntăm în această perioadă'' şi asigură că ''visul de a ajunge la Jocurile Olimpice este încă viu'' potrivit Agerpres.

''Tokyo2020... un vis amânat?? Singura noastră grijă, a sportivilor, până acum puţin timp era cum să ne antrenăm mai bine pentru a prinde biletul către competiţia supremă. Acum, în schimb, pare cea mai mică problemă cu care ne confruntăm în această perioadă! Nu, munca şi efortul din ultimii patru ani de zile nu ne-au fost anulate; visul de ajunge la Jocurile Olimpice este încă viu şi vom ajunge acolo dacă vom respecta regulile. Noi ştim cel mai bine că sportul te învaţă, înainte de toate, să respecţi regulile jocului'', a afirmat scrimera, liderul Cupei Mondiale la spadă feminin în momentul întreruperii competiţiilor din cauza pandemiei de coronavirus.''Înainte de toată această 'nebunie', după toate calculele posibile, eram calificată matematic pentru a cincea oară la JO. Nu am apucat să mă bucur sau să vă anunţ, aşteptam confirmarea după ultima competiţie. Acum aştept decizia FIE în privinţa competiţiilor din acest sezon şi a sistemului de calificare!'', a adăugat Ana-Maria Popescu, aflată în autoizolare la domiciliu după ce mai multe spadasine asiatice au fost testate pozitiv la coronavirus după participarea la Cupa Mondială de la Budapesta, la care a luat parte şi 18 spadasini români, printre care şi ea.''Însă, nici aceasta nu mi se pare a fi o problemă reală, ci doar incertitudinea aceea care ne macină pe fiecare dintre noi când ne gândim la viitor'', subliniază sportiva, care vede problemele mai mari în alte părţi în aceste vremuri dificile.''Problemele cu adevărat importante nu se întâmplă în casele noastre, acolo unde ne plângem de milă şi de plictiseală. Nicidecum... Problemele reale sunt în spitale, acolo unde oamenii luptă cu un inamic invizibil şi se străduiesc din toate puterile să-i facă faţă. Problemele sunt afară, pe stradă, acolo unde alţi oameni încearcă să se facă înţeleşi de către cei mai inconştienţi dintre noi. Problemele sunt în magazine, unde personalul de la casa de marcat încearcă să baleteze între scanat produse şi pus marfă în rafturi spre nemulţumirea clienţilor, care oricum erau nemulţumiţi şi înainte. Probleme au toţi cei care se expun zi de zi pentru a ne fi nouă bine. Ştiu, am mai spus asta!'', a comentat Ana-Maria Popescu.Scrimera încheie mesajul său cu un îndemn potrivit vremurilor: ''Haideţi să dăm şi noi o mână de ajutor şi să #stămacasă. Rămâneţi cu bine şi nu uitaţi de zâmbet''.Un număr de 18 scrimeri români, 8 spadasine şi 10 spadasini, şi 6 tehnicieni au intrat în autoizolare după ce au participat în perioada 6-8 martie la Cupa Mondială de la Budapesta, unde mai mulţi sportivi au fost testaţi pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicităţii, vineri, de Federaţia Română de Scrimă.La feminin am fost reprezentaţi de Ana-Maria Popescu (locul 17), Greta Vereş (16), Amalia Tătăran (98), Bianca Benea (110), Alexandra Predescu (141), Claudia Naboiu (144), Adela Danciu (189), Raluca Sbârcia (208), iar la masculin au evoluat Mario Perşu (locul 122), Adrian Dabija (127), Adrian Ciprian Szilagyi (183), Alin Sbârcia (218), Lucian Ciovică (247), Liviu Dragomir (249), Alin Mitrică (257), Mihail Oprea (268), Victor Vîlceanu (275), Daniel Gavriluţ (286), potrivit site-ului FIE.''Federaţia Internaţionala de Scrimă a notificat Federaţia Româna de Scrimă şi toate forurile naţionale care au avut reprezentanţi la Cupa Mondiala de spadă de la Budapesta, între 6-8 martie 2020, că mai mulţi scrimeri sud-coreeni şi chinezi care au concurat în Ungaria au fost testaţi pozitiv la virusul COVID - 19. Sportivii au fost testaţi la întoarcerea în Asia, dar, conform comunicatului primit de la FIE, numele acestora nu au fost dezvăluite, precizându-se că cei mai mulţi dintre aceştia sunt asimptomatici. În consecinţă, în regim de urgenţă, Federaţia Română de Scrimă a notificat sportivii care au participat pentru România la acesta competiţie. La Budapesta au fost prezenţi 18 sportivi români: 8 spadasine şi 10 spadasini. Alături de ei au făcut deplasarea şi 6 tehnicieni'', precizează comunicatul FRS.Sportivilor şi tehnicienilor le-au fost transmise recomandările Federaţiei Internaţionale de Scrimă, ''să intre de urgenţă în autoizolare la domiciliu, să se testeze împotriva virusului COVID-19, să acorde atenţie simptomelor în familiile lor, prietenilor şi persoanelor din anturaj, în special ale celor în vârstă, care au şi alte probleme de sănătate''.FR Scrimă a recomandat tuturor persoanelor care au făcut deplasarea la Budapesta să anunţe telefonic Direcţia de Sănătate Publică.''Federaţia Română de Scrimă a luat act de situaţia naţională încă de săptămâna trecută, respectă hotărârile autorităţilor şi a oprit din 9 martie 2020 toate competiţiile de pe teritoriul României. Din 12 martie 2020 au fost întrerupte şi antrenamentele comune la nivelul loturilor olimpice şi naţionale, precum şi la CNOPT, CNOPJ, BOPJ. Tuturor componenţilor loturilor de mai sus li s-a modificat şi adaptat planul de pregătire astfel încât să poată fi făcută individual, acasă, sub directa îndrumare a antrenorilor. Medicii loturilor verifică telefonic starea de sănătate a tuturor sportivilor şi o prezintă antrenorilor. Tehnicienii informează conducerea FR Scrimă asupra stării de sănătate şi a stadiului pregătirii. Menţionăm că starea de sănătate a tuturor scrimerilor din loturi este foarte bună'', se mai arată în comunicatul FR Scrimă.