Ana Maria Preda il acuza de santaj si pornografie infantila pe Nicusor Iordan

preda1

Apar noi detalii halucinante in scandalul care a izbucnit in lumea muzicii populare. Dupa dezvaluirile facute in emisiunea Cancan.ro, difuzata de Romania TV, conform carora fiica lui Aurelian Preda ar fi fost abuzata sexual de Nicusor Iordan, lucrurile s-au complicat si mai mult. Ana Maria Preda ar fi tacut doi ani pentru ca Nicusor ar fi santajat-o cu filmulete deocheate. Astfel, cantaretul ar putea ajunge in instanta nu doar pentru abuz sexual, ci si pentru pornografie infantila si santaj.

Apar detalii terifiante in cel mai scandalos subiect al anului. Se vorbeste de fapte extrem de grave, care ar putea cantari greu in balanta justitiei. Interpretul de muzica populara Nicusor Iordan, cel care a fost desemnat de Aurelian Preda sa-i fie ca un tata Anei Maria Preda, va afla in curand acuzatiile pentru care ar putea da socoteala si in fata judecatorilor.

Anuntul facut de Aurelian Preda si replica lui Iordan

"Testamentul va fi pe numele fiicei mele, Preda Ana Maria Rosa, supravegheata de sora mea Timis Cati Dorina, si va avea grija de ea Nicusor Iordan Claudiu, pana la 18 ani", anunta Aurelian Preda.

Misterul dorintei lui Aurelian Preda de a-si lasa fiica adoptiva in grija lui Nicusor nu poate fi deslusit nici de apropiatii artistului. "Probabil ca stia el ce stia. Iar daca eu mi-am indeplinit aceasta sarcina sau nu poate spune, confirma sau infirma Ana", a fost replica lui Nicusor Iordan.

Ana Maria Preda este fiica nepoatei lui Aurelian Preda. Despre tatal ei natural nu se cunosc detalii. Insa, inca de cand s-a nascut, Aurelian si-a dorit s-o creasca asemeni propriului copil. Mama Anei Maria s-a mutat in Italia, acolo unde a inceput o noua viata. De Ana n-a uitat niciodata, se vedeau adesea si o sustinea si financiar. Pe cand Ana avea cativa anisori, Aurelian l-a primit sub acelasi acoperis si pe Nicusor Iordan.

Si asa au trait, in trei, vreme de 15 ani. Pana in momentul in care boala l-a rapus pe Aurelian Preda pe un pat de spital din Viena. La o luna dupa moartea artistului, Nicusor Iordan si Ana Maria il plangeau pe cel care le-a fost ca un tata si ca un frate, prin emisiuni TV.

Dupa inca o luna, Nicusor ar fi inceput s-o vada pe Ana Maria altfel decat ca pe un copil de 16 ani, de care ar fi trebuit sa aiba grija. Ar fi abuzat-o sexual. Si nu s-ar fi intamplat doar o data. Nicusor nu s-ar fi rezumat doar la momentele intime si chiar ar fi avut grija sa filmeze ce se intampla intre ei. Lucruri de care ar fi stiut mai multe persoane apropiate cantaretului. Chiar actuala lui iubita ar fi intrat in posesia catorva filmari.

Multi o acuza pe Ana Maria ca a tacut si a asteptat doi ani ca sa-si ia inima in dinti si sa le povesteasca oamenilor legii prin ce ar fi trecut. Motivul tacerii Anei ar fi legat de faptul ca ar fi fost santajata de Nicusor ca va face publice imaginile. Ba chiar ar fi pus-o sa jure pe icoane si pe mormantul lui Aurelian Preda ca ceea ce s-a intamplat intre ei nu se va afla niciodata.

De toate presupusele orori a aflat si cea care i-a fost alaturi Anei dupa pierderea tatalui. Silvana Raciu a aflat de la Ana Maria ca vrea sa-si faca dreptate mai intai in instanta, apoi va povesti tot calvarul prin care a trecut.

"Doar ei doi pot sti cu adevarat ce s-a intamplat. Si doar ei doi pot face lumina si pot sa spuna, sa puna punctul pe «i» in tot acest scandal mediatic. Ne-am intalnit de foarte multe ori la Manastirea Dervent si este o situatie foarte incomoda pentru mine, va marturisesc. Am vorbit cu Ana. Ce am vorbit cu Ana in privat m-a rugat sa ramana privat. Am promis ca va ramane privata, sunt un om de cuvant si asta voi face. Am intrebat-o: «Esti bine?» Prima intrebare, «uite ce a aparut in presa» si mi-a spus «Da, sunt bine».

Dupa ce am terminat discutia, am intrebat-o ce spun presei, pentru ca deja au inceput sa ma contacteze de la toate televiziunile. Raspunsul pe care mi l-a dat pentru voi, cei din presa, a fost ca va iesi sa vorbeasca atunci cand legal se vor rezolva toate cele pe care trebuie sa le rezolve. Mai mult de-atat nu pot sa va spun fara consimtamantul ei", a dezvaluit Silvana Raciu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.