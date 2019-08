Ana Maria Prodan a ajuns de urgenta la spital

Ana Maria si Laurentiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste trista vine din lumea fotbalului. Desi era cea mai fericita impresara din Romania, dupa ce a reusit tranferul verii in Liga 1, corpul Prodancai, caci despre ea vorbim, a cedat. Conform unor informatii din preajma agentei FIFA, Ana Maria Prodan ar fi ajuns la Spitalul de Urgenta. „Azi, a fost la Palat, la Gigi, si a a fost extrem de bucuroasa. Nu parea sa aiba vreo problema de sanatate. Mai mult, a plecat de la Becali multumita ca a mai facut o mutare importanta in lumea sportului cu balonul rotund. Dupa o ora si jumatate insa, i s-a facut rau si l-a rugat pe sofer sa o duca la spital, unde se afla si in aceste momente”, au dezvaluit persoane apropiate familiei ...