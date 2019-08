ANAF, ampla campanie nationala de controale, in vederea combaterii evaziunii fiscale

ANAF a demarat începând din 1 august a.c., o amplă acțiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformării la declarare a obligațiilor fiscale.În această campanie este vizată, în principal, zona București - Ilfov. În vederea desfăsurării în bune condiții a acțiunii, efectivele au fost suplimentate cu 200 de inspectori.În acest an vor fi desfășurate 150.000 de controale care au această tematică de control.Controalele sunt efectuate în baza analizelor de risc și vor pune accent pe prevenție și îndrumare. Controalele vor determina identificarea în timp real a erorilor, care, dacă sunt remediate în timp util, vor determina plata unor obligații fiscale accesorii mai mici, în comparație cu cele rezultate în urma unei inspecții fiscale generale.Contribuabilii au posibilitatea de a-și corecta declarațiile și de a se conforma la plata obligațiilor, potrivit legii. În cazul în care contribuabilii verificați refuză să se conformeze sau sunt constatate abateri semnificative, aceștia vor face obiectul unor investigații suplimentare.Controalele vizează, în principal, domeniile alimentație publică, construcții, transport, comerț, dar si combaterea muncii la negru, împreună cu Inspecția Muncii, fără însa a se limita la acestea.De asemenea, în cadrul acțiunii, inspectorii antifraudă vor verifica inclusiv modul în care contribuabilii respectă obligația legală privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.ANAF reamintește faptul că Ministerul Finanțelor Publice a propus, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr.270/2017. Proiectul este publicat pe site-ul www.mfinante.ro.Măsura este necesară deoarece operatorii economici care încalcă obligația de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, mai ales că, o perioadă îndelungată, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală au desfășurat numeroase campanii de informare cu privire la obligativitatea dotării agenților economici cu noile case de marcat, iar perpetuarea acestei situații ar duce la discriminarea operatorilor economici corecți.În ceea ce privește plata obligațiilor fiscale, ANAF reamintește contribuabililor că, în cazul în care se află în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești, au posibilitatea de a solicita organului fiscal eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale.Totodată, prin Ordonanța privind instituirea unor facilități fiscale, au fost prevăzute măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, plată eșalonată, monitorizare și supraveghere fiscală, pe perioada înlesnirilor. Același act normativ prevede și anularea accesoriilor aferente debitelor înregistrate la data de 31.12.2018 și care sunt sub un milion de lei, în cazul în care sunt achitate obligațiile fiscale principale, până la data de 15 decembrie 2019.Măsurile ce urmează a fi aplicate în cadrul acestor acțiuni, vor fi atent monitorizate, fiind coordonate atât la nivelul conducerii ANAF, cât și la nivel local și regional, pentru a se atinge scopul propus și pentru a se evita orice abuz.În acest sens, ANAF pune la dispoziția contribuabililor adresa de email presa@anaf.ro, la care aceștia pot transmite propuneri si sugestii sau iși pot exprima opinia cu privire la acțiunea de verificare la care au fost parte, astfel încât conducerea instituției să aibă cunoștință de eventualele probleme cu care contribuabiliii s-au confruntat, pe parcursul verificărilor.