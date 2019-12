ANAF anunta ca va intra in toate casele romanilor. Atentie! S-au dat deja primele amenzi. Proprietarii sunt amenintati cu sanctiuni dure!

ANAF ameninta proprietarii de apartamente cu verificari si sanctiuni dure.

ANAF doreste sa reduca evaziunea fiscala din chirii si ameninta cu masuri dure impotriva proprietarilor de apartamente care inchiriaza imobilul si nu declara veniturile.

Pe fondul faptului ca proprietarii intocmesc un contract standard cu chiriasul care ramane neinregistrat la Fisc, ANAF anunta ca va face controale pentru a depista persoanele care fenteaza legea si nu isi declara venitul suplimentar. ”Vrem sa pornim sa discutam cu administratorii de bloc in blocurile mai mari, unde stim ca exista zone sensibile.

Primul pas este sa informam si sa stie la ce sa se astepte. Pasul doi e sa mergem in control si sa sanctionam”, a declarat presedintele ANAF, Dragos Doros, in cadrul unei emisiuni tv. Pe de alta parte, presedintii de asociatii de locatari, dar si administratorii de bloc se arata neincrezatori privind metodele prin care proprietarii ar putea fi depistati. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) este un organ de specialitate al administratiei publice centrale din Romania.

A fost infiintata la data de 1 octombrie 2003 in subordinea Ministerului Finantelor Publice. Incepand cu ianuarie 2004 a devenit operationala, dobandind calitatea de institutie cu personalitate juridica proprie, prin desprinderea directiilor cu atributii in administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice.ANAF are rolul de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale statului prin colectarea si administrarea eficace si eficienta a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Conform Proiectului de ordin privind aprobarea Cartei drepturilor si a obligatilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale, postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, contribuabilii sunt obligati sa le permita functionarilor imputerniciti de fisc sa faca „cercetari la fata locului”. Cetatenii au totusi dreptul de a refuza accesul inspectorilor, caz in care inspectorii vor trebui sa obtina o hotare judecatoreasca pentru a intra in domiciliul/curtea/incinta cetateanului care a refuzat sa se lase verificat.

Contribuabilii care nu si-au achitat la timp datoriile catre stat pot fi vizitati la domiciliu de inspectorii fiscali ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), masura verificarii la domiciliu fiind prevazuta intr-un proiect al Ministerului de Finante, aflat in dezbatere publica.

„Indiferent de locul unde se desfasoara verificarea fiscala, aveti obligatia de a permite functionarilor imputerniciti de organul fiscal sa efectueze o cercetare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune, intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal. Aveti dreptul de a refuza intrarea in domiciliu sau in resedinta, caz in care intrarea in domiciliul sau in resedinta dumneavoastra se face cu autorizarea instantei judecatoresti competente”, se arata in Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.