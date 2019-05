ANAF, avertisment pentru romanii care nu au loc de munca si venituri

ANAF 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANAF ii avertizeaza pe romanii care nu au venituri, dar si pe cei care au ignorat depunerea Declaratiei Unice la sediile institutiei cu faptul ca vor plati spitalizarea, in cazul in care vor ajunge la medici, si suma de 1.248 de lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu ii mai iarta pe cei care nu se intereseaza de darile lor la stat. ANAF le da ultimatum romanilor care nu depun Declaratia Unica Pentru a se asigura in sistemul public de sanatate, romanii care nu au depus Declaratia Unica si cei care nu au venituri trebuie sa plateasca suma de 1.248 de lei. Persoanele care nu au venituri inregistrate conform cartii de munca devin asigurate medical din clipa in care depun Declaratia Unica la oricare di ...