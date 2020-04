ANAF LOVEȘTE in plina stare de urgența: o primarie a ramas FARA bani in conturi

Deși Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că popririle pe conturi au fost oprite în plină situație de urgență, o primărie dintr-o comună gălățeană a rămas fără bani în plină epidemie de coronavirus. Totul ANAF i-a luat toate sumele din conturi. De vină este o datorie făcută în urmă cu 11 ani de Consiliul Local al comunei, care nu este recunoscută de actuala conducere a Primăriei Bălășești, conform Mediafax.

Potrivit primarului comunei Bălășești, Paul Maftei, conturile Primăriei au fost golite luni, fără nicio avertizare din partea autorităților fiscale.

În acest moment, comuna nu mai are niciun leu în cont, iar activitățile sunt complet blocate.

Primăria nu poate plăti facturile la utilități, salariile propriilor angajați, serviciile de asistență socială și, mai grav, nu are cum să ia măsuri împotriva virusului COVID-19.

„Ne-au luat toți banii, fără să ni se spună ceva, fără proceduri. Eu ce fac, am facturi la curent, la apă, trebuie să plătesc pentru asistența socială. Suma care ne-a fost luată luni este 3,2 miliarde lei, lei vechi. Datoria totală trece de 6,5 miliarde lei. Este o situație foarte gravă, avem și epidemia pe cap. Eu nu mai pot face nici o prevenire, avem nevoie de dezinfectanți pentru instituții, avem și alte măsuri de luat", a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul comunei Bălășești, Paul Maftei.

Primarul susține că activitatea comunității este complet blocată pentru o datorie făcută de Consiliul Local al comunei în urmă cu 11 ani.

În 2009, consilierii locali au aprobat un contract care a fost semnat în numele Consiliului Local cu o firmă de consultanță. Deoarece contractul nu a fost respectat, firma a deschis acțiune în instanță și a câștigat procesul, având de recuperat o sumă de peste 100.000 de euro.

Comunitatea a rămas cu conturile goale deși printr-o decizie din 2018 a Judecătoriei din Tg.Bujor se stabilește că Primăria Bălășești nu are calitate procesuală în litigiul creat între Consiliul Local Bălășești și firma de consultanță.

„Este vorba despre niște contracte aprobate de Consiliul Local în 2009 și 2010 pentru consultanță, era alt primar. Lucrarea nu a mai fost făcută, contractele de consultanță nu au fost plătite. Eu am ieșit primar în 2012, am aflat de problemă, am avut un proces pe care l-am pierdut. Contractele erau încheiate de Consiliul Local, nu de UAT (n.r. Unitatea Administrativ Teritorială). Am pierdut procesul tocmai din cauza asta, noi ne-am apărat pe UAT, pe Primărie, nu am făcut noi datoria, ci Consiliul Local. Procesul a fost pierdut în 2014 și de atunci executorul judecătoresc a început să ne facă probleme. S-a îndreptat împotriva noastră, la Consiliul Local nu avea ce să execute. Finanțele au cerut să fie mutată datoria în contul Primăriei, li s-a respins acțiunea", a precizat primarul Paul Maftei.

După ce a aflat că nu mai are bani în cont, Primăria Bălășești a cerut explicații de la reprezentanții Direcției Județene a Finanțelor Publice Galați.

Între timp, reprezentanții Primăriei Bălășești caută soluții pentru a obține bani și pentru a ataca decizia ANAF.