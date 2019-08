ANAF, lovitura pentru 90% care NU au fost controlate! Iata ce se pregateste

ANAF 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna august ANAF va demara o actiune de amploare pentru combaterea evaziunii, demers in care vor fi antrenati un numar semnificativ de inspectori, au declarat surse oficiale. Controale vor viza un numar important de contribuabili, in conditiile in care institutia a constat ca in zona Bucuresti – Ilfov nu au fost controlate 90% dintre firme; in respectiva zona numarul inspectorilor va fi suplimentat cu 200, informeaza Mediafax. Actiunea are un caracter de preventie, pentru ca daca vor fi descoperite nereguli, contribuabilul va primi un termen in care sa se poata corecta si sa faca o declaratie rectificativa, existand si posibilitatea reesalonarii sumelor de plata. ANAF si-a propus sa finalizeze in 2020 ...