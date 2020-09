ANAF vrea sa colecteze TVA de la studiourile de VIDEOCHAT, insa intampina o problema DELICATA

La nivel național, conform estimărilor din 2019, industria de videochat este o afacere de peste 130 de milioane de euro. Un calcul matematic, arată că ANAF ar trebui să strângă din TVA peste 2 milioane de euro, anual, numai de la studiourile de videochat.

Conform Codului Fiscal actualizat din 2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală vrea ca studiourile de videochat să plătească TVA pentru activitatea de la sediu. Activitate care în realitate nu există.

În Art. 278, Alin. 6, litera B din Codul Fiscal se detaliază situațiile în care se impune plata TVA-ului: “locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, educaţionale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi târgurile şi expoziţiile, precum şi pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile”.

Avocatul Răzvan Teodorescu, specializat în probleme de videochat, explică de ce în cazul studiourilor de videochat nu se aplică această prevedere: “Practic litera B este cea invocată de ANAF (servicii de divertisment cu locul activitatii la studio). Acordarea accesului la evenimente de divertisment este dată de site (platforma de streaming) și nu de studio, care doar trimite content sub formă electronică, fără stocare sau manipulare. Deci nu ne încadrăm ca locul serviciilor să fie la studio.”

Cu alte cuvinte, la studiourile de videochat nu se desfășoară activități de divertisment. Studioul de videochat nu stochează materiale video, nu vinde materiale înregistrate și nu are relații directe cu clienții finali, în plus nici nu are acces la membrii plătitori ai platformei de streaming. Modelele de videochat sunt independente. Acestea au contract de management sau cesiune a drepturilor de autor cu studioul. Plata către studio este făcută de platforma de streaming, iar managerul studioului plătește modelele, după ce oprește un comision. Comisionul este perceput pentru că studioul de videochat le oferă modelelor echipament profesional, le instruiește și le oferă consultanță.

“Raportat la faptul că serviciile sunt furnizate de modelul de videochat (care nu are raport de prepușenie cu studioul raportat la tipul de contract de drepturi de autor sau prestări servicii) în mod electronic către o persoană neimpozabilă / respectiv achitate de către o persoană fizică - cetățean american cu domiciliul pe alt continent, opinăm că locul prestării efective al serviciului erotic este un site / platformă / server situat în străinătate și NU în România.”, a declarat Răzvan Teodorescu, avocat.

Directiva internă ANAF vine după o hotărâre a Curții Europene în cazul Geleen și consideră că studioul de videochat este platforma de streaming si are relații directe cu clienții, coordonează accesul clienților la streaming. Însă situația studiourile de videochat nu e similară cu cazul Geleen, spune Răzvan Teodorescu: “Cazul Geelen se bazează pe afacerea domnului Geelen, care avea o platforma de streaming si care lucra direct cu clienții și cu modelele. Decizia Curtii Europene este corectă în cazul acestuia prin setarea locului de prestare al serviciilor la domiciliul fiscal al platformei de streaming și prin clasificarea activităților oferite de platforma domnului Geelan ca fiind "activități de divertisment". Cazul Geelen crează jurisprudență în această analiza si exclude studioul de videochat ca loc de prestare al serviciilor, deoarece în acest caz nu era vorba de un studio de videochat.”

Studiourile de videochat din România încearcă de mai bine de două luni să le explice oficialilor de la ministerul Finanțelor că nu există cadru legal pentru plata TVA. Până acum însă, nu au avut sorți de izbandă. ANAF continuă să ceară TVA pentru o activitate inexistentă care deja este supusă plății TVA-ului la sura, adică în străinătate, acolo unde au sediul platformele de streaming video.

În România, oficial, sunt peste 3 mii de studiouri de videochat. Publicul la nivel global al industriei de videochat este estimat la circa 100 de milioane de utilizatori. Pe LiveJasmin, una dintre cele mai popular platforme din domeniu, sunt circa 130 mii de modele înregistrate, din toată lumea.

