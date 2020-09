Analiștii Claudiu Cazacu și Radu Puiu au explicat ce se afla in spatele deciziilor luate recent de Warren Buffett, Baillie Gifford, Bill Ackmann și Ray Dalio

Pentru a înțelege încotro se îndreaptă economia globală și, indirect, cea locală, analiștii Claudiu Cazacu (foto jos) și Radu Puiu (foto art.) ne explică ce se află în spatele deciziilor luate recent de Warren Buffett, Baillie Gifford, Bill Ackmann și Ray Dalio.

Piețele de capital, în special cele americane continuă să crească, reușind să atingă noi maxime istorice. Totuși, unii investitori privesc cu scepticism această evoluție având în vedere contextul actual, în care problemele continuă să existe. Astfel, traderii de retail încearcă să găsească modele în rândul investitorilor de renume în ideea de a afla care este abordarea giganților de pe piețele financiare.

În analiza de astăzi, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist, și Radu Puiu, Analist, în cadrul XTB România, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume și companie de investiții listată pe Bursa de la Varșovia, ne explică ce se află în spatele marilor tranzacții la nivel global.

Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens vine din partea Berkshire Hathaway, compania deținută de Warren Buffett, care a cumpărat o participație de 5% în fiecare dintre cele mai mari cinci case comerciale din Japonia.

„Mișcarea de a investi în titluri ale unor traderi japonezi a părut o surpriză doar la prima vedere. Unele voci au început să afirme că ”Buffett pariază împotriva economiei americane”, ceea ce nu are, din punctul nostru de vedere, o bază reală. Față de acțiuni deținute ca investiție de peste două sute de miliarde de dolari, și cu Berkshire Hathaway având o valoare de piață de peste jumătate de trilion de dolari, investirea a 6 miliarde de dolari nu pare a fi o hotărâre radicală. De altfel, spre comparație, deținerea Apple (care a avut o creștere spectaculoasă de peste 160% în ultimul an) se apropie de 100 de mld. de dolari. Acestea fiind spuse, achiziția de titluri ale producătorului de aur canadian Barrick Gold Corp. se adaugă unei tendințe de diversificare care poate servi mai multor scopuri. În mod natural, principiile de tip ”value investing” au călăuzit și mișcarea curentă: afacerile în care a intrat faimosul investitor sunt sub valoarea contabilă (firmele din Japonia), generatoare de profit (Barrick și toate firmele japoneze mai puțin Marubeni), au tradiție, un mod de funcționare și un brand cunoscut, nefiind în același timp foarte îndatorate”, este de părere Claudiu Cazacu.

„În cazul celor 5 companii (Marubeni, Mitsui, Sumitomo, Itochu și Mitsubishi), miza este nu doar pe economia japoneză, ci, prin poziția lor deschisă, și pe economia globală, cu o componentă centrală de comerț, logistică și gestiune de proiecte dar și cu linii de afaceri foarte diversificate, de la finanțe, asigurări până la industrie și chimie. De altfel, asocierea cu un număr ridicat de companii din toată lumea, și perspectiva sporirii numărului de parteneriate au fost menționate chiar de Warren Buffett, care vede posibilități de a rămâne în acționariat pe termen lung. În adâncime, am putea întrezări optimismul investitorului de 90 de ani în privința viitorului economic al lumii, al schimburilor comerciale și chiar al sectorului de materii prime în general. Atitudinea a fost contagioasă: indicele japonez a avut cea mai bună zi de după 27 martie la aflarea veștii, în timp ce titlurile Marubeni și Mitsubishi au crescut cu peste 7%”, mai spune Cazacu.

În privința Barrick Gold, achiziția ar putea însemna și așteptări implicite favorabile referitoare la prețul metalelor prețioase, dar nu neapărat: bine gestionată, compania poate realiza profituri decente și net superioare celor 2.5 dolari pe acțiune din ultimele patru trimestre chiar și la nivelul curent al aurului. Unele fonduri de hedging nu văd lucrurile la fel ca Buffett: în trimestrul al doilea 2 fonduri au renunțat la deținerile lor de acțiuni al firmei miniere, explică analistul.

Diminuarea deținerilor celui mai mare acționar, Baillie Gifford, a fost una din veștile care au afectat titlurile Tesla, generând o scădere de peste 7% în primele ore ale sesiunii de miercuri. Marcarea profitului a fost rezultatul echilibrării portofoliului, potrivit firmei de administrare de active, o mișcare naturală pentru unii dintre cei care au remarcat creșterile fenomenale ale acțiunii, de peste 10 ori în ultimele 12 luni. Dă de gândit mai ales avansul bazat pe o mișcare pur tehnică de înmulțire cu 5 a numărului de acțiuni având drept rezultat o scădere matematică a prețului pe acțiune. Depinzând de tentația marcării profitului și de către alți investitori, sesiunile următoare pot aduce o bună claritate asupra unui risc corectiv al titlurilor Tesla.

„Pe de altă parte, Bill Ackmann, manager al fondului Pershing Square s-a arătat recent încrezător în pozițiile din portofoliul propriu, insistând pe retailerul de bricolaj și electrocasnice Lowe's, care deja a adus beneficii de 40% anul acesta acționarilor. Indirect, acesta mizează pe o continuare a apetitului americanilor pentru consum, în general, și renovarea locuințelor, în special. În segmentul obligațiunilor, o schimbare interesantă a realizat Ray Dalio la portofoliul său ”All Weather” (pentru orice tip de vreme), trecând de la unele titluri de stat la titluri care oferă protecție față de inflație, obligațiuni din afara SUA, acțiuni care oferă dividende sau aur. Deși nu a fost un an deloc ușor pentru fondatorul celui mai mare administrator de fonduri de hedging din lume, preferința sa pentru titluri financiare în detrimentul cashului arată o preocupare față de inflație, pe termen mediu și lung”, mai spune Claudiu Cazacu.

În opinia lui Radu Puiu, Analist în cadrul XTB România, Ray Dalio, care deține compania de management a activelor, Bridgewater, s-a trezit în ipostaza de a-și modifica strategia de paritate a riscului. Această schimbare a presupus o trecere către alternative pentru obligațiunile convenționale, pe măsură ce randamentele au atins minime istorice. Întrucât strategia alocă fonduri între active în funcție de cât de riscante sunt acestea, ceea ce înseamnă că achiziționează mai multe titluri cu o volatilitate mai mică, de obicei, ponderea titlurilor de stat are greutate. În contextul actual, ratele dobânzilor fiind aproape de zero și menținute stabile de băncile centrale, obligațiunile nu pot oferi nici randamente, nici reducerea riscurilor. Astfel, celebrul portofoliu All Weather al Bridgewater s-a orientat către obligațiuni legate de aur și de inflație, diversificând țările în care investește și găsind mai multe acțiuni cu fluxuri stabile de numerar. Ideea este de a replica randamentele pozitive pe termen lung generate în mod obișnuit de obligațiuni, găsind în același timp modalități alternative de protecție în eventualitatea unei secvențe corective pe piața de acțiuni.