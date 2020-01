Analist profețește mutarea lui Trump: Iranul a avut grija sa nu omoare niciun soldat NATO, mesajul a ajuns la Washington

Dan Dungaciu, analist pe politică externă, a oferit miercuri la Antena 3 un pronostic legat de reacția pe care o avea Donald Trump la tirul de rachete israeliene care au lovit baze americane din Irak.

„Cred ca logica evenimentelor ne face sa spunem cu oarecare certitudine ca anuntul lui Trump va fi in ton cu gestul facut de iranieni, adica de dezescaladare, nu escaladare. Ce-a facut Iranul a fost un pas inainte, dar mai degraba pe loc, pentru ca au fost atenti sa nu atinga niciun soldat american si nici vreo simbolistica americana importanta pentru a nu da motiv in plus Statelor Unite. Cred ca mesajul a ajuns la Washington. Cred ca Trump va anuntat ca faza crizei contondente se va incheia (...) Iran a avut grija si sa nu fie ucis vreun soldat NATO”, a zis Dungaciu. Potrivit acestuia, este „caraghioasă” orice teză privind un eventual atac al Iranului asupra unei tari membre NATO.

Președintele SUA, Donald Trump, va face miercuri declarații de presă după tirul de rachete israeliene care au lovit baze americane din Irak. În cursul nopții de marți spre miercuri, Iranul a lansat zeci de rachete balistice spre cel puțin două baze din Irak unde sunt prezente trupe americane: 17 rachete au lovit baza aeriană Al-Asad, iar 5 rachete au lovit baza din Erbil.

