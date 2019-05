Analistul politic, Bogdan Chirieac: "S-a intamplat o catastrofa"

Bogdan Chirieac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3, ca s-a intamplat o catastrofa. ”Eu l-am votat pe Klaus Iohannis, il vedeti ca e acasa intre acesti lideri europeni. Eu l-am votat, el ne reprezinta, e presedintele Romaniei. Dar in ceea ce-l priveste, s-a intamplat o catastrofa. Indata ce a castigat in 2014 mandatul, in ianuarie 2015 a avut acel discurs datator de speranta la CSM, in 3-4 ianuarie, in care lasa sa se inteleaga ca Romania se intoarce la statul de drept, dupa care a fost scos in decor. Rezultatul mandatului sau a fost acela ca nu a reusit sa inchida epoca Basescu. E o catastrofa asta! Epoca Basescu e cea mai neagra din istoria Romaniei. Si-n epoca Ceausescu mai gasesti ...