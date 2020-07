Analiza activitatii Politiei de Frontiera Romane in semestrul I al anului 2020. Cazuri semnificative

Şi în primul semestru al anului 2020, Poliţia de Frontieră Română a continuat urmărirea îndeplinirii atribuţiilor conferite de legislaţia naţională în vigoare, atât în ceea ce priveşte optimizarea supravegherii şi controlului la frontieră, cât şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.

fluidizarea traficului transfrontalier prin suplimentarea personalului care își desfășoară activitatea la controlul de frontieră, folosirea la capacitate maximă a infrastructurii punctelor de trecere, folosirea echipamentelor mobile de control în vederea creșterii capacității de procesare, contactarea autorităților de frontieră ale statelor vecine cu care se efectuează controlul în comun, pentru asigurarea de personal suficient în punctele de trecere;

monitorizarea modului de implementare a măsurilor de control la frontieră;

menținerea în perioada stării de alertă a măsurilor adoptate în activitatea specifică de control la frontieră stabilite anterior pentru gestionarea răspândirii infecțiilor pe teritoriul României a virusului Sars-Cov-2, înainte și pe timpul starii de urgență;

utilizarea eficientă a resurselor umane, prin prelucrarea personalului a modificărilor legislative care vizează înăsprirea regimului sancționatoriu al infracțiunilor contra sănătății publice.

aproximativ 12,5 milioane cetăţeni U.E. (dintre care 9,5 milioane cetăţeni români, atât pe sensul de ieșire, cât și pe cel de intrare în țară)

aproximativ 2,5 milioane cetăţeni non-U.E.

24.341 articole de îmbrăcăminte şi lenjerie;

24.820 perechi încălțăminte;

7.598 produse cosmetice şi de parfumerie;

1.900 articole electronice și electrice;

1.427 articole de marochinărie;

9.880 jucării.

Totodată, în vederea implementării măsurilor stabilite la nivel național pe linia prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus, Poliţia de Frontieră Română a vizat atingerea următoarelor obiective:De asemenea, în condiţiile afluxului masiv de migranţi către Europa occidentală, a fost necesară concertarea eforturilor pentru gestionarea eficientă a fenomenului la frontierele României, sens în care Poliţia de Frontieră s-a implicat activ în implementarea unui control sistematic în toate punctele de trecere şi supravegherea sporită a frontierei de stat.Valorile de trafic înregistrate în punctele de control trecere frontieră, în prima jumătate a anului 2020, au fost de aproximativ 15 milioane treceri persoane (7.207.000 pe sensul de intrare şi 7.799.000 pe sensul de ieşire):Pe secţiuni de frontieră, situaţia aproximativa a valorilor de trafic pentru persoane, atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire, este următoarea:În comparaţie cu aceeaşi perioadă 2019, când valorile de trafic persoane înregistrate la frontierele României au fost de 30.000.000, se înregistrează o scădere cu 50%.Începând cu luna martie, o dată cu instituirea stării de urgenţă la nivel naţional ca urmare a pandemiei provocată de noul coronavirus, se observă scăderea valorilor de trafic persoane prin punctele de frontieră, minimul fiind atins în luna aprilie.În perioada analizată, valorile de trafic pentru mijloacele de transport înregistrate în punctele de control trecere frontieră au fost de aproximativ 5.164.000 treceri ale autovehiculelor, cu 34,7% mai mici comparativ cu perioada similară 2019 (7.910.000 mijloace de transport).În contextul scăderii traficului mijloacelor de transport, numărul automarfarelor care au tranzitat frontiera de stat a înregistrat o ușoară creștere (2,7%) comparativ cu perioada similară 2019 când au tranzitat frontiera aproximativ 2.236.000 de automarfare.În prima jumătate a anului 2020, politistii de frontiera au constatat 7.739 fapte ilegale (3.547 infracţiuni şi 4.192 contravenţii). Din numărul total de infracţiuni – 3.547 - cele mai multe au fost înregistrate în domeniul migraţiei ilegale, urmate de braconaj, fals şi uz de fals si contrabandă cu bunuri de larg consum.Cele mai multe fapte de natură penală au fost depistate la frontiera cu R. Moldova, numărul acestora reprezentând 21% din numărul de fapte penale constatate la frontiera României. De asemenea, comparativ cu perioada similară 2019, se constată creșterea semnificativă a numărului de fapte penale constatate la frontiera cu Ungaria (34,7%) și la frontiera cu Serbia (19,1%).Totodată, în materie de constatare şi sancţionare a faptelor contravenţionale, în semestrul I 2020 s-au aplicat amenzi contravenţionale unui număr de 4.192 persoane în valoare de 2.420.000 lei, cele mai multe sancţiuni contravenţionale fiind aplicate la frontiera cu R. Moldova (33% din numărul total).În prima parte a anului 2020, în urma acţiunilor de supraveghere şi control ale frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au depistat în zona de competenţă, 2.912 cetăţeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care 1.491 pe sensul de intrare în ţară şi 1.421 străini pe sensul de ieşire din ţară. Anul trecut, în aceeaşi perioadă, au fost depistaţi acţionând ilegal la frontieră 1.194 cetăţeni străini – 660 pe sensul de intrare şi 534 pe sensul de ieşire, sens în care în acest an se înregistrează o creştere de 144% a numarului persoanelor depistate acţionând ilegal la frontieră.Cel mai utilizat mod de încercare de intrare/ieşire ilegală în/din România a fost trecerea/tentativa de trecere ilegală la frontiera verde, peste 87% dintre migranţi recurgând la această metodă.De asemenea, din numărul total al persoanelor implicate în migraţia ilegală, cele mai mai multe au fost organizate în 480 grupuri de migranţi în care au fost identificaţi 114 traficanţi. De asemenea, au fost depistate 119 persoane (cetăţeni români şi cetăţeni străini) implicate in activităţi de călăuzire.Începând cu sfârșitul lunii octombrie 2016, ca urmare a intensificării trecerilor ilegale la frontiera cu Serbia, la nivelul Poliției de Frontieră au fost dispuse măsuri în vederea închiderii direcțiilor de deplasare ale migranților. Astfel, în 6 luni 2020 s-a reușit prevenirea intrării în țară a 10.400 persoane de origine afro-asiatică. La frontiera României au fost depistate acţionând ilegal (atât pe intrare cât şi pe ieşire) persoane provenind din: Siria, Afganistan, Maroc, Irak, Algeria, Egipt, Turcia, Tunisia sau India.1. Pe linia combaterii traficului cu bunuri de larg consumTraficul ilicit cu bunuri este în continuare în atenţia poliţiei de frontieră, fiind întreprinse măsuri împotriva persoanelor care au în intenţie eludarea legii vamale, pentru obţinerea de profituri substanţiale din vânzarea bunurilor transportate pe piaţa specifică de desfacere, astfel:au fost constatate 312 infracţiuni de contrabandă şi fraudă vamală si 22 infracţiuni de natură economico – financiară, în urma cărora au fost reţinute în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 60,2 milioane lei;au fost depistate 102 persoane în trecere/tentativă de trecere ilegală a frontierei (acestea nefăcând obiectul migraţiei ilegale) asupra cărora au fost descoperite bunuri care făceau obiectul contrabandei sau traficului ilegal cu bunuri. Mărfurile de contrabandă constau în cafea, ţigări, produse alimentare, produse electronice şi electrocasnice, confecţii, etc.În producerea acestor ilegalităţi au fost implicate persoane provenind din Anglia, Bulgaria, Italia, Malta, Moldova, Olanda, Polonia, Serbia, Siria, S.U.A., Ucraina şi România.Traficul ilegal cu ţigări continuă să reprezinte una dintre principalele manifestări ale infracţionalităţii transfrontaliere, fenomen care are ramificaţii la nivelul întregii ţări. Astfel, în perioada analizată, poliţiştii de frontieră au reţinut în vederea confiscării peste 1.000.000 pachete ţigări cu o valoare de peste 13.100.000 lei, aproximativ 50 kg tutun, şi 25 kg tutun narghilea fiind identificate şi destructurate 5 grupuri organizate (conform Legii 39/2003) în vederea săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu ţigări în care au fost identificate 28 persoane. Persoanele implicate în traficul ilegal cu ţigări provin din România, R. Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Turcia şi Serbia.Pe linia dreptului de proprietate intelectuală, în perioada analizată au fost depistate 79 fapte de natură infracţională, poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu lucrătorii vamali - au depistat bunuri contrafăcute purtând mărci internaţionale protejate, după cum urmează:2. Pe linia traficului cu autoturisme furate - în zona de competenţă a Poliţiei de Frontieră au fost descoperite 75 autovehicule care erau semnalate ca fiind furate în diverse ţări ale Uniunii Europene (61 autoturisme, 6 microbuze, 4 camion, 3 remorci şi 1 motocicletă). Persoanele implicate în această activitate ilicită sunt cetăţeni bulgari, englezi, greci, italieni, moldoveni, turci, ucraineni, polonezi, norvegieni şi români.3.Pe linia traficului de droguri şi substanţe interziseÎn perioada analizată, poliţiştii de frontieră - independent sau în colaborare cu lucrători ai structurilor cu competenţe pe linia combaterii traficului ilegal de droguri şi substanţe interzise - au depistat: 52 kg heroină, 1.267 grame canabis, 630 grame hașiș, 228 grame marijuana, precum şi alte stupefiante, anabolizante şi medicamente psihotrope.4. Pe linia combaterii braconajului piscicol - au fost constatate 669 infracţiuni privind braconajul piscicol şi aplicate 775 contravenţii, în valoare de peste 277.000 lei, fiind reţinute 40 ambarcaţiuni, 17 motoare barcă, 14.800 m. plase monofilament, 7.265 m. plase naylon, 7.450 kg peşte, 50 kg sturion și 61,6 kg icre.Pe linia braconajului piscicol se constată scăderea cu 5% a numărului de fapte infracționale și creşterea cu 13% a numărului de fapte contravenționale.Având în vedere situaţia mondială creată în contextul pandemiei Covid – 19, restricţiile instituite la nivel internaţional cu privire la circulaţia persoanelor precum şi măsurile imperative dispuse la nivelul statului român pentru limitarea răspândirii virusului pe teritoriul României au condus la scăderea semnificativă a traficului de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a frontierei, implicit la scăderea semnificativă a numărului de fapte infracţionale şi contravenţionale constatate în zona de responsabilitate a poliţiei de frontieră.Totodată, Poliţia de Frontieră Română va continua să întreprindă măsuri ferme în toate zonele de competenţă în vederea depistării şi reţinerii persoanelor ce comit fapte ilegale, scopul fiind asigurarea securităţii naţionale şi a cetăţenilor.Treizeci şi trei cetăţeni din Siria, Irak și Palestina, ascunşi într-un automarfar, depistați la P.T.F. Nădlac IIÎn data de 11 martie 2020, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nădlac II – Csanadpalota au descoperit treizeci şi trei de cetăţeni străini ascunși în interiorul unui automarfar încărcat cu profile PVC, care încercau să iasă ilegal din țară. Ansamblul rutier, format din cap tractor marca Daf cu semiremorcă marca Tirsan, ambele înmatriculate în Turcia, era condus de un cetăţean turc, în vârstă de 54 ani şi era însoțit de un conational, în vârstă de 53 ani.În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză erau cetățeni din Siria, Irak și Palestina, grupul fiind format din 17 bărbați, 6 femei și 10 minori, solicitanți de azil. De asemenea, s-a mai stabilit că adulţii aveau vârste cuprinse între 20 şi 41 de ani, iar minorii între 10 luni şi 16 ani.Şoferul ansamblului rutier a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți iar cei 33 pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.21 de cetățeni din Egipt, Siria și Palestina, opriți la frontiera de nord-vest a țăriiÎn data de 27 iunie a.c., polițiștii de frontieră sătmăreni au depistat douăzeci și unu de cetățeni din Egipt, Siria și Palestina care au încercat să treacă ilegal frontiera din România în Ungaria, la aproximativ 50 de metri de linia de frontiera, pe direcția localității Oar, jud. Satu Mare. Grupul era format din nouăsprezece bărbați, o femeie şi un minor, cetățeni din Egipt, Siria şi Palestina, cu vârste cuprinse între 17 şi 42 de ani.Cetățenii străini au fost cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă trecere frauduloasă a frontierei de stat şi predați lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări - Biroul pentru Imigrări al județului Satu Mare, pentru a dispuse măsurile legale care se impun.Peste 71.000 pachete cu țigări, ascunse într-o autoutilitară, descoperite de poliţiştii de frontieră în P.T.F. CalafatÎn data de 20.03.2020, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial Poliției de Frontieră Dolj - ITPF Giurgiu au descoperit, ascunse într-o autoutilitară, 71.500 pachete cu ţigări fără timbru fiscal, disimulate în spatele unor cutii cu chipsuri și cornuri, dintr-o autoutilitara, pe care un cetăţean român în vârstă de 40 de ani a încercat să le introducă ilegal în ţară.Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 1.430.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar cercetările au continuat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigări, faptă prevăzută de Legea 227/2015..TIR încărcat cu țigări de contrabandă, depistat de polițiștii de frontierăPoliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți au descoperit, în data de 08 mai 2020, ascunse în remorca unui autocamion condus de un cetăţean sârb, cantitatea de 110.697 pachete cu ţigări, în valoare de 1.328.364 lei, pe care bărbatul intenţiona să le introducă ilegal în ţară.Cercetările au fost derulate sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinţi, șoferul mijlocului de transport, precum şi un cetăţean român implicat în activitatea infracţională, fiind reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi, cu propunere de arestare preventivă.Mii de perechi de încălţăminte, în valoare de peste 1.100.000 euro, dacă ar fi fost originale, confiscate la P.T.F. GiurgiuÎn data de 06 martie 2020, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, într-un autocamion care transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, încălțăminte din Grecia pentru o societate din Polonia, peste 11.616 perechi de încălțăminte, inscripţionate cu numele unei firme cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute, pe care un cetățean bulgar a încercat să le introducă ilegal în țară.Bunurile, a căror valoare dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, se ridică la suma totală de 5.459.520 lei (aproximativ 1.100.000 euro), au fost ridicate de către lucrători din cadrul A.N.A.F.- D.R.V. București.Autoturism în valoare de aproximativ 50.000 de euro, căutat de autorităţile din Belgia, descoperit la P.T.F. GiurgiuÎn data de 16 ianuarie 2020, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat un cetăţean grec care s-a prezentat la control la volanul unui autoturism marca Mercedes, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, căutat de autorităţile din Belgia, alerta fiind dată în aceeaşi zi.Poliţiştii de frontieră au demarat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F Giurgiu.Aproximativ 470 kg de peşte din specia calcan, transportate fără documente legale, confiscate de polițiștii de frontieră în P.T.F. Vama VecheÎn data de 16 ianuarie 2020, poliţiştii de frontieră din cadrul P.T.F. Vama Veche au descoperit și confiscat aproximativ 470 kg de pește din specia calcan, în stare proaspătă, transportaţi în 12 saci din rafie, cu un autocar ce efectua curse pe ruta România – Turcia pentru care un cetățean turc în vârstă de 51 de ani, nu deţinea documentele necesare pentru transport.La cercetări, cetăţeanul turc a declarat că a pescuit legal peștele din Marea Neagră și urma să-l vândă unei societatăţi comerciale din Bulgaria, însă întreaga cantitate de pește a fost predată unei societăţi comerciale de profil, conform procedurilor legale, iar societatea transportatoare a fost sancționată cu suma de 6.000 de lei pentru încălcarea normelor sanitar-veterinare.Aproximativ 50 kg heroină descoperite ascunse în cabina unui camion la Punctul de Trecere a Frontierei CalafatPoliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat - 2020, judeţul Dolj au descoperit, în data de 25 mai, ascunsă în cabina unui camion condus de un cetăţean bulgar, cantitatea de 50 kg de substanță susceptibilă a fi heroină. Cercetările în cauză au fost continuate de procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală împreună cu B.C.C.O. Craiova, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „trafic de droguri de mare risc” și „trafic internațional de droguri de mare risc”, cetăţeanul bulgar fiind prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. Potrivit DIICOT, valoarea de piață a heroinei traficate este de aproximativ 1,5 milioane de euro.În data de 15 iulie 2020, bărbatul a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc și trafic internațional de droguri de mare risc.Sursa foto: Poliția de Frontieră