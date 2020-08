ANALIZA Capacitatea ATI pentru pacientii COVID, la jumatate. Resursa umana, intinsa la maxim. Cat de aproape suntem de limita sistemului sanitar in Romania

Capacitatea de ingrijire a pacientilor Covid in terapie intensiva a ajuns la jumatate iar estimarile oficiale vad o crestere pana la 75% din capacitatea ATI pana la finalul lunii august. Asta in conditiile in care specialistii in sanatate publica atrag atentia ca personalul medical din terapie intensiva este epuizat dupa cinci luni intense, de munca non-stop.