ANALIZA: Ce au in comun alegerile prezidentiale din SUA si Romania. Cum apar conspiratiile "tenebroase" si refuzul de a accepta infrangerea electorala

Dupa ce alegerile prezidentiale din SUA au fost marcate de nenumarate tensiuni intre cei doi candidati la Casa Alba, dar si de acuzatii de "frauda" sau neacceptarea infrangerii, Andrei Cornea, istoric si publicist, a facut o analiza a acestor alegeri, panand in balanta mai multe aspecte politice si explica ce au in comun alegerile prezidentiale din SUA cu alegerile din Romania din acest an, sau din anii anteriori.