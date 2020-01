ANALIZA Ce dosare CELEBRE a instrumentat Giorgiana Hosu, propusa de Ministrul Justiției ca șefa la DIICOT

Giorgiana Hosu, propunerea Ministerului Justiției pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, deține în prezent funcția de adjunct al Direcției și a intrat în atenția publică odată cu cazul Caracal, de care s-a ocupat. Hosu are peste 20 de ani de experiență, conform Mediafax.

Elena Giorgiana Hosu este, în rezent, adjunct al DIICOT. Procurorul are peste 20 de ani vechime, ea activând ca adjunct al Direcției și în perioada 2013-2015, după ce, anterior a condus vreme de 5 ani Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-finanicare al instituției.

După ce Bica și-a dat demisia în 2015 din funcția de procuror-șef al instituției, Hosu a preluat interimatul.

În ultima perioada, Georgiana Hosu a fost în atenția reflectoarelor pentru că s-a ocupat de cazul Caracal. Recent, la interviul pentru ocuparea funcției de șef al DIICOT din fața comisiei din Ministerul Justiției, Hosu a recunoscut faptul că în dosarul Caracal instituția a avut deficiențe de comunicare.

Procurorul a spus că își asumă comunicarea defectuoasă de care a dat dovadă instituția în cazul Caracal, însă anchetatorii au lucrat eficient.

„Acest caz a generat o foarte puternică emoție publică și pot să înțeleg că oamenii au simțit că sunt insuficient apărați. Pe de altă parte, daca au existat deficiențe în comunicarea publică, dacă nu am fost suficient de deschiși în comunicarea publică, e un lucru pe care eu trebuie să mi-l asum. Din perspectiva cealaltă, a urmăririi penale, colegii mei au fost extraordinar de efciienți, foarte bine pregătiți, atât procurorii cât și polițiștii. Au făcut un lucru foarte bun și au finalizat dosarul astfel încât probele administrate acolo și readministrate în fața judecătorului să conducă la condamnarea definitivă”, a declarat Giorgiana Hosu la acel moment.

Acesta nu a fost singurul caz de renume al adjunctului DIICOT (in lipsa unui șef, a preluat atribuțiile Direcției). Hosu s-a ocupat și de dosarul omului de afaceri Hassan Awdi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru falimentarea CFR Mesagerie dar și de dosarul Manhattan al lui Omar Hayssam în care a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

Potrivit declarației sale de avere, aceasta are un credit în valoare de 45.000 lei, scadent la finele lui 2020 și venituri anuale de la PICCJ, DIICOT, in valoare de 10.844 lei, respectiv 98.854 lei.

Soțul lui Hosu, care lucrează la Centrul pentru despăgubiri, are un venit anual de 89.622 lei si o pensie de la MAI in valoare de 124.800 lei pe an.