ANALIZA Cum a ajuns Polonia tara cu una dintre cele mai stricte legi impotriva avorturilor

Inasprirea legii avortului a generat proteste violente in Polonia incepand de miercuri, 21 octombrie. Ciocnirile dintre sutele de manifestanti si fortele de ordine, care au folosit si gaze lacrimogene, au avut loc in fata sediului partidului de guvernare PiS, iar apoi in preajma domiciliului liderului PiS, Jaroslaw Kaczynski.