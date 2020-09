Analiza: Diaspora iși voteaza parlamentarii

In scurt timp romanii trebuie sa isi exprime sustinerea pentru constituirea Parlamentului.

Din statistici, prezenta diasporei in sectiile de votare pentru a isi exprima sustinerea parlamentara a fost una scazuta in anii precedenti. Desi parlamentarii de diaspora ar trebui mai atent selectati si alesi, emotia diasporei de a-si exprima votul vine mai cu seama cand se petrec alegerile Prezidentiale. Ori, din varii motive, desi interesele romanilor din diaspora sunt sustinute si reprezentate de parlamentarii de diaspora, acestia sosesc in sectii intr-un numar mic, fie ca vorbim de romanii din diaspora sau de cei din comunitatile istorice.

Asa cum am mentionat si in alte analize, terenul unde romanii de pretutindeni voteaza este un teren in care isi disputa suprematia partidele politice de dreapta, ori declarati ca fiind de dreapta, in fapt acestia actionand de stanga.

Fie ca vorbim de partide ca PNTCD, PNL, PD, PMP sau alte aliante, inca de la inceputul anilor 1990, candidatii acestora au beneficiat mereu de un vot in alb de la romanii de pretutindeni, in ultimii ani observandu-se chiar o incercare de influentare si a electoratul din tara, prin diferite mesaje atent tintite.

Comportamentul diasporei de a vota impotriva stangii, oricat de multe proiecte aplicate ar fi facut aceasta pentru sustinerea intereselor celor din afara, vine pe fondul unor greseli impardonabile ce nu pot fi uitate de catre electorat.

Gasesc ca lipsa unei viziuni clare a unor oameni cu credibilitate, a unei predictibilitati, unui determinism si a unui ghid de comunicare al stangii, face ca romanii de pretutindeni sa se indeparteze tot mai mult de aceste partide sau de liderii acestora.

Segmentul electoral din Diaspora are o deschidere mare catre a vota „altceva„, dorind o „revolutie„ a clasei politice, aici vazand si rezultatele recente ale PPDD sau USR.

Se poate observa ca cele doua partide care sunt la guvernare acum si-au impartit zonele de influenta din diaspora, PNL alegandu-si diaspora, Serbia si Ucraina, iar PMP - Republica Moldova, tinand cont de scorurile electorale obtinute in aceste zone. Cat priveste opozitia, observam ca USR PLUS s-a intarit in principal in diaspora, cu precadere in Marea Britanie si Tarile Nordice, Franta sau Germania, celelalte partide din opozitie zbatandu-se pentru un procent de maxim 20 %, impartit intre PSD, PRO Romania, ALDE si celelalte, mandatele parlamentare mergand, cel mai probabil, catre primele trei partide clasate.

Campaniile din diaspora sunt costisitoare, e drept, acum conteaza mobilizarea membrilor si simpatizantilor importanti, a liderilor informali, a sustinatorilor acestora, a relatiilor cu partidele marilor familii europene, aceasta mobilizare fiind realizabila cu sustinerea puternica venita din partea organizatiilor din tara.