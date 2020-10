Analiza lui Adrian Nastase: cine ar fi benefic sa caștige alegerile din SUA, pentru interesele Romaniei

Fostul premier Adrian Năstase face o analiză a campaniei electorale din SUA și arată că interesul României este unul destul de mare în privința câștigătorului. Năstase susține că este indecis asupra câștigătorului, însă arată că atât Donald Trump, cât și Joe Biden, nu reprezintă neapărat vreo garanție pentru țara noastră.

”Mai sunt cateva zile pană la alegerile prezidentiale americane. Am citit numeroase analize despre dezbaterile ce au avut loc intre cei doi candidati, despre mesajele lor, despre sondajele de opinie, despre metodele lor de a face campanie.

Dincolo de aceste aspecte si de posibilul lor impact asupra vietii americanilor, cred că este important să evaluăm si efectul posibil al acestor alegeri asupra Romaniei. Mai pe intelesul tuturor, pentru noi este mai bine să castige Trump sau Biden?

Filozofia lui Trump, atitudinea lui in abordarea problemelor globale le-am putut evalua in cei patru ani ai mandatului său. Nu imi propun sa fac o sinteză aici. Dar e clar că, in momentul de fată, SUA nu reusesc să impună o agendă convingatoare si o perspectivă pozitivă pentru lumea in care trăim. Sau poate că, sub Trump, nici nu s-a dorit să se facă acest lucru.

Ce a insemnat mandatul lui Trump pentru Romania? Pe partea pozitivă, o cooperare sustinută in domeniul apărării si consolidarea dimensiunilor securitătii nationale, in conditiile in care tensiunile politice si militare se amplifică in jurul Mării Negre. In plan economic, destul de putin, dacă nu luăm in serios Autostrada Constanta/Gdansk, dublată de o cale ferată. Poate si cele două unităti noi de la Cernavodă, lansate ca proiect pentru a inlocui varianta chineză. Asteptată a fost numirea unui nou ambasador care să incheie linia unor ambasadori ce s-au comportat in afara regulilor diplomatice, amestecandu-se, public, in chestiuni de politică internă. Nu s-a intamplat asa. Nu comentez mai mult ca să nu-mi stric si mai mult relatiile cu Ambasada americană de la Bucuresti…

De cealaltă parte – Joe Biden. Reprezentand politica estabishmentului democrat din SUA, de „conditionare democratică” pentru a obtine diverse avantaje politice sau economice in statele care nu au fost capabile să-si apere interesele suverane. Vă amintiti, sper figura, „dirigintei” de la Departamentul de stat – Victoria Nuland, cu lectiile sale de morală politică. Iar acuzele recente la adresa fiului lui Biden ne arată o caracatită de interese la nivel international si o ignorare totală a „valorilor si principiilor occidentale”. Sa adaugam si sprijinul anuntat, printr-o scrisoare deschisă din partea unor ambasadori americani in Romania, detestati pentru pozitiile lor arogante si partizane, ceea ce adaugă si alte semne de intrebare. Proverbul romanesc „să faci ce spune popa nu ce face el” ar trebui poate modificat in sensul că nu trebuie nici măcar să faci ce spune el pentru că ar putea urmări interese oculte.

La alegerile anterioare, incă din luna septembrie 2016, am prevazut alegerea lui Donald Trump ca presedinte, sperand si intr-o modifica de paradigmă in politica externă americane. Veti spune poate că acest lucru s-a intamplat. Da, dar nu in sensul pe care multi l-au asteptat.

Acum, sunt oarecum dezorientat. Pentru Romania, care dintre candidati ar fi mai benefic să castige?

Astept si părerile voastre. Inclusiv pe cea a lui Mircea Popescu.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.