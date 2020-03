ANALIZA lui Caramitru in contextul CRIZEI de la nivelul UE: Romania SA IA IMPRUMUT bani de la FMI

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, crede că România trebuie să se împrumute din nou de la FMI pentru a trece cu bine peste viitoarea criză economică.

"DISPARIȚIA UE?

Nimeni la noi nu vorbește despre situația gravă in care se afla UE acum. Nu e vorba despre echipamente de protecție sau alte lucruri. Ci despre economie. Reiau mai jos argumentele făcute de Wolfgang Munchau (unul din cei mai respectati economiști europeni și autor in Financial Times).

- Franța și țările din Sud și Est care sunt in zona EUR, susținuți și de banca centrala europeană, au cerut un plan Marshall pentru Europa. Finanțat comun printr-o emisiune uriașă de obligațiuni europene garantate in comun (la care ar participa direct și banca centrala europeană). Au cerut asta scris

- Germania și Olanda au refuzat brutal (ceea ce înseamnă - practic - colapsul economic al Europei)

- Munchau sugerează ca se poate negocia cu nemții doar cu “armele pe masă” acum, adică toate celelalte tari sa se pună împreuna (chiar fără acordul Germaniei și al UE) ca sa facă finanțarea asta. Și - dacă nu merge - devine rațional ca zona EUR sa se spargă.