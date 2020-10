ANALIZA lui Cozmin Gușa - PER se DEVINE un adversar dur pentru PRO Romani, dupa cooptarea unor GREI din PSD

PER devine o forță politică după cooptarea unor grei ai PSD precum Șerban Nicolae, Liviu Pleșoianu sau Cătălin Rădulescu, anunță analistul politic Cozmin Gușă. "EFECTUL P.E.R. LA PARLAMENTARE.

"CREȘTE COMPETIȚIA PENTRU VOTURILE STÂNGII ȘI MESAJUL ANTI-IOHANNIS.

Acum 3 zile, înaintea anunțurilor despre “îngroșarea” listelor PER la parlamentare, am menționat aici partidele cu șanse de accedere în Parlament, PSD, PNL, USR-PLUS, PMP, UDMR, în această ordine descrescătoare, respectiv estimări pentru formațiunile ce vor obține scoruri sub prag, Pro România cu cca 4%, PER și PPUSL cu cca 2%. Evenimentul cooptării pe listele PER a unora dintre parlamentarii PSD cu notorietate, modifică dinamica luptei pentru voturile stângii, iar funcție de mesaje și acces mediatic, pot interveni schimbări și la nivelul scorurilor estimate și al clasamentului final.

Care sunt noile premise pentru ecologiști, ce-au devenit prin cooptări un partid cu alură de tip SOCIALIST?

Nu am avut încă acces la datele ce-ar marca toți pesediștii ce-au migrat la PER, dar este sigur până acum că Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae, Cătălin Rădulescu, sprijiniți "la lumină" și de către Marian Vanghelie, își vor asuma CANDIDATURILE DE TIP SOCIALISTO-ECOLOGIST, și-n plus cu un mesaj public care i-a și consacrat public pe fiecare dintre ei, ANTISISTEM, NAȚIONALIST ȘI ANTI-IOHANNIS. În plus, pe liste se vor regăsi și fostul europarlamentar PSD Cătălin Ivan, precum și analistul de stânga Alexandru Coita. Chiar și fără restul posibililor alți candidați cu notorietate, PER-ul apare azi ca o alternativă de tip secundar a stângii, cu un potențial de emisie publică și încredere oricum superior celui al Pro România care, pe lângă candidaturile prăfuite sau bănuite de securism (Ponta, Tăriceanu, Silviu Predoiu), mai are și handicapul major al scandalurilor de corupție ce țin agenda publică (Ponta, Bănicioiu), respectiv al dezertărilor în masă care au fost contabilizate doar parțial până acum.

PER a suferit ieri și o pierdere majoră însă, deoarece omul numărul 2 în partid, primarul de Râmnicu-Vâlcea Mircia Gutău, a anunțat public că va sprijini lista PMP Vâlcea în alegerile parlamentare, eveniment ce va influența nu doar scorul ecologiștilor, dar și mobilizarea lor internă. În acest fel, Gutău crează și-un avantaj indirect PSD-ului la Vâlcea, alături de care a candidat și administrat în ultimele 2 mandate.

Care vor fi efectele pentru lupta și mesajele electorale?

Dacă pornim de la București, care e cel mai MARE și VECTORIZANT bazin electoral, e limpede că "tripleta PSD FIREA-RAFILA-STREINU CERCEL", are acum o sarcină mult mai grea în lupta pentru voturi cu "trio-ul PLEȘOIANU-NICOLAE-VANGHELIE", cei trei nou-ecologiști fiind în mod clar nu doar mai expresivi politic, dar și mai experimentați. Dacă vor reuși să-și rezolve problema deloc simplă a mediatizării mesajelor lor, e limpede că au un potențial de adresabilitate superior pesediștilor bucureșteni, dar mai au un avantaj specific: RADICALIZAREA CRITICILOR ANTI-IOHANNIS, lucru pe care nici unul din tripleta PSD nu și-l poate permite, iar bucureștenii ce nu-l mai agreează pe KWI sunt mulți și "nervoși". În acest fel, și mesajele lui Ponta și Pro România se vor estompa puternic, ceea ce le va spori decăderea.

Voturile PER vor fi luate preponderent din "zestrea" PSD, care azi mai are puțini (spre deloc!) emițători cu notorietate consolidată pentru stânga naționalistă. Intervalul scurt de campanie cred că va genera astfel pentru ecologiști un scor care în mod realist nu poate fi mai mare de cca 4%, decât în eventualitatea (improbabilă) unei motorizări subterane ad-hoc, ce să aibă aprobarea tacită a "stăpânilor inelelor" jocului de organizare-fraudare-numărare. Chiar și așa, voturile luate de către PER s-ar putea să fie suficiente pentru schimbarea clasamentului la vârf, aducând PNL-ul pe locul 1. Iar acest lucru, îi va da posibilitatea lui Iohannis să fie LEGITIM ȘI COMOD în desemnarea unui prim-ministru liberal, ce va putea cere la limită chiar un GUVERN DE CRIZĂ MINORITAR LIBERAL, iar eu cred în această variantă, așa cum am descris acum 3 zile", scrie Gușă pe Facebook.