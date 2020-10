Analiza OLX: Marii angajatori din retail și servicii externalizate vor sa angajeze persoane cu dizabilitați

Marii angajatori din România, în special din zona de retail și BPO (servicii externalizate), sunt interesați de angajarea persoanelor cu dizabilități, potrivit unei analize publicate de compania OLX. Numărul total de persoane cu dizabilităţi din România depășește 852.500. Doar 17% dintre românii cu dizabilități care sunt în categoria de vârstă potrivită sunt integrați pe piața […] The post Analiză OLX: Marii angajatori din retail și servicii externalizate vor să angajeze persoane cu dizabilități appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.