Analiza Science: Copiii și adolescenții au fost afectați in mod disproporționat de masurile de blocare

Pandemia SARS-CoV-2 a adus provocări distincte în îngrijirea copiilor și adolescenților la nivel global. În mod neobișnuit pentru o infecție virală respiratorie, copiii și adolescenții prezintă un risc mult mai mic de boală decât orice altă grupă de vârstă, amintește revista americană Science. Închiderea aproape globală a școlilor ca răspuns la pandemie a reflectat așteptarea […]