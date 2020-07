ANALIZA Trump invoca "majoritatea tacuta", cu 100 de zile inaintea alegerilor prezidentiale. Biden ar conduce in sondaje in mai multe state cheie

Donald Trump, aflat in dificultate din cauza modului in care gestioneaza pandemia COVID- 19, a invocat duminica o "majoritate tacuta", pentru a-si afisa increderea cu 100 de zile inainte de alegerile prezidenntiale de la 3 noiembrie, in pofida faptului ca, potrivit sondajelor, este devansat de rivalul sau democrat Joe Biden in mai multe state-cheie, relateaza AFP.