Analiza Ziare.com. Doina Azoicai, epidemiolog: cand vom iesi din primul val al Covid-19 si ce presupune, pe cifre, acest lucru

Medicul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologice, a declarat, pentru Ziare.com, ca din punct de vedere epidemiologic, nu am depasit primul val al epidemiei de Covid-19. Asta ar fi insemnat, spune Azoicai, sa ajungem la sub 100 de cazuri si zero decese, in 24 de ore, lucru care nu s-a intamplat. De asemenea, medicul iesean sustine ca numarul ridicat de cazuri inregistrat in ultima saptamana este cauzat de faptul ca o mare parte din populatie nu respecta restrictiile impuse ...