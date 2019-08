Anamaria Pop, condusa pe ultimul drum de familie si prieteni

Anamaria Pop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anamaria Pop, artista care s-a stins din viata in urma cu doar cateva zile, va fi condusa astazi pe ultimul drum. Cantareata a pierit intr-un cumplit accident, dupa ce ar fi adormit la volan. Frumoasa artista avea 36 de ani si doi copii. Anamaria Pop, condusa de ultimul drum de familie si prieteni Miercuri, 21 august, Anamaria Pop va fi condusa pe ultimul drum, in localitatea Cetatele. Colegii interpretei de muzica populara vor sa sa cante la inmormantare, in memoria Anamariei Pop. Anuntul a fost facut de un prieten de-ai acesteia pe . „Va rog pe voi, colegii nostri de cantec, sa va aduceti cu voi instrumentele, sa o petrecem pe sora mea cum se cuvine pe ultimul ei drum”, a scris Flaviu Co ...