Anamaria Prodan a acceptat invitatia si a vorbit in premiera despre conflictul cu Dan Alexa

Anamaria Prodan si Dan Alexa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anamaria Prodan a acceptat invitatia lui Catalin Maruta de a veni in platoul emisiunii pe care el o modereaza la Pro TV si sa vorbeasca despre pumnul pe care i l-a dat in fata lui Dan Alexa in urma cu patru zile. Impresara a spus adevarul despre incidentul antrenorul de la Astra si a facut cateva dezvaluiri si despre iubita acestuia, Andrada, de la care s-a spus ca ar fi pornit, de fapt, episodul violent. Anamaria Prodan, interviu savuros despre incidentul violent cu Dan Alexa Imbracata intr-o tinuta neagra, decuzata in anumite noze si cu parul prins intr-o coada eleganta, Anamaria Prodan a facut marturisiri sincere despre motivul real pentru care si-a iesit din minti sambata seara si l-a ...