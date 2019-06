Anamaria Prodan a facut marturisiri din mariajul ei cu Laurentiu Reghecampf

Anamaria Prodan si Laurentiu reghecampf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Impresara si binecunoscutul antrenor formeaza unul dintre cele mai unite cuplu. Anamaria Prodan a vorbit despre relatia dintre ei la o emisiune de televiziune, unde a explicat si de ce nu se cearta niciodata cu sotul ei. Bucuria mare in familia Anamariei Prodan! Impresara a fost alaturi de fiica sa, Sarah, la festivitatea de absolvire Este vorba de respect, de dragoste, de sfaturie. Am inceput totul singurei, asta inseamna foarte mult. N-am crezut niciodata ca iubirea moare in cinci ani, in zece ani. Cel mai important pe pamant este respect fata de relatie si fata de omul langa tine. Apreciez totul la el, felul lui de a fi, faptul ca este un om calm. Ea a stiut ca trebui ...