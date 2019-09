Anamaria Prodan a reactionat dupa ce s-a spus ca s-a culcat cu mai multi barbati din fotbal

prodan

Anamaria Prodan este un impresar cunoscut, cu multe relatii in lumea fotbalului. Recent, sotia lui Laurentiu Reghecampf a abordat un subiect sensibil si a avut puterea sa vorbeasca despre legaturile profesionale pe care l-a avut, de-a lungul timpului, cu oamenii din "sportul rege", din Romania.

"S-a spus despre mine ca am fost cu Ioan Neculaie de la Brasov, cu Cornel Penescu de la FC Arges, cu Horia Sabo de la Poli Iasi. Niciodata nu rezistam intre toti barbatii din fotbal daca eram prostituata si daca ma duceam cu ala, cu ala si cu ala. Te-ar da in primire in secunda doi. Nu puteam sa ajung numarul 1 daca faceam asa ceva.

Sunt o femeie sarmanta si ingrozitor de desteapta si abila. Daca vreau ceva, nu-mi stau in cale o mie de barbati. Am o forta fantastica de a convinge si de a face lucrurile sa iasa asa cum vreau. 90% dintre barbatii din fotbal incearca lucruri cu mine. In momentul in care amesteci meseria cu culcatul cu anumiti oameni, esti gata", a declarat Anamaria Prodan, potrivit gsp.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.