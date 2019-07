Anamaria Prodan, atac dur la femeile care stau acasa cu copilul: „Nu poti sa stai acasa si..”

Impresara Anamaria Prodan a explicat ca ea nu este genul de femeia care sa stea acasa si sa se ocupe de treburile casnice.

„Daca vrei sa faci si cariera, si bani, nu poti sa stai acasa si sa speli vasele!! Adica n-as vrea sa se supere nicio doamna pe mine, dar eu sunt o altfel de femeie. De cariera. Eu am ales altceva!”, a declarat Anamaria Prodan la emisiunea Vorbeste lumea, de la Pro TV.

In cadrul aceleiasi emisiuni, impresara a marturisit ca nu a petrecut nicio vacanta doar impreuna cu sotul ei, antrenorul de fotbal Laurentiu Reghecampf.

Ea a explicat ca tot timpul alaturi de ei au fost si copiii. „N-am avut niciodata o vacanta doar cu Laurentiu. Intotdeauna am mers cu copiii si mi-e foarte drag sa merg cu copiii. Cand erau mici imi era drag ca erau mici, acum sunt mari si ma mandresc cu ei. Nu ne place sa mergem singuri. Acum tragem noi de ei, ca suntem batrani, dar inca ii mai obligam”, a spus vedeta.

Anamaria Prodan, in varsta de 46 de ani, este cunoscuta publicului larg ca impresara si vedeta de televiziune.

Este mama a doua fete, Rebecca si Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul sot.

De asemenea, vedeta mai are un baiat, Laurentiu sau Reghe Junior cum este cunoscut baiatul, pe care il are cu actualul sau sot, antrenorul de fotbal Laurentiu Reghecampf. Acesta din urma are si el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

