Anamaria Prodan, decizie radicala dupa ce coronavirusul a prins-o pe fiica sa in Italia!

Coronavirusul nu face discriminari, asa ca si Anamaria Prodan s-a trezit in plina panica dupa ce epidemia din Italia a prins-o pe una dintre fiicele sale la Milano. Imediat, ca o mama responsabila a luat decizia radicala!

Aflata in capitala modei italiene, Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a impresarei Anamaria Prodan, a parasit tara imediat ce autoritatile au anuntat numarul de pacienti infectati si s-a refugiat in Franta.

Deciza fetei de a pleca din Italia din cauza virusului a multumit-o pe deplin pe mama sa, care a mers pentru doua zile la Monaco pentru a o vizita pe fiica sa cea mare, stabilita acolo momentan, de teama coronavirusului.

”In weekend, Ana a luat primul avion si a zburat in Principat la Rebecca. A vazut-o ca este bine si s-a linistit, mai ales ca o stie alaturi de iubitul ei, un baiat cu care fata este de mai bine de trei ani, ii cunoaste familia… ”, au dezvaluit aceleasi surse pentru wowbiz.ro.

Fiica Anamariei Prodan era stabilita la Milano de trei ani, oras in care urmeaza studiile universitare, dupa ce prima parte le-a facut la New York. De asemenea, Rebecca era si in portofiul unei agentii celebre de manechine.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.