Anamaria Prodan, declarații uluitoare despre Dan Alexa! A spus ce parere are Laurențiu Reghecampf despre relația ei cu antrenorul Rapidului

Anamaria Prodan a oferit recent un interviu savuros despre relația pe care o are cu Dan Alexa, actualul antrenor al Rapidului, dar și despre mariajul alături de Laurențiu Reghecampf. În plus, celebra impresară a spus ce părere are soțul ei despre colaborările sale, dar și prietenia care o leagă de tehnicianul de 40 de ani. […]

