Anamaria Prodan e in culmea fericirii! Fiica ei a reusit o mare performanta. „Sunt gata pentru asta!”

Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a impresarului de fotbal Anamaria Prodan si a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, a absolvit IMG Academy! In plus, in urma cu o saptamana, Sarah, 19 ani, a fost desemnata cea mai buna jucatoare de baschet din echipa in care a evoluat in ultimii ani.

Inainte de gala, Anamaria Prodan, a scris un mesaj pe conturile sociale:

„Sunt gata pentru festivitatea de absolvire a lui Sarah. Mandra de printesa mea!”. Peste 10.000 de prieteni i-au dat like postarii si i-au transmis cate un mesaj acesteia.

Anamaria Prodan, Reghe si baietelul lor Laurentiu Jr au insotit-o pe Sarah la festivitatea de premiere

„Sunt bucuroasa ca am avut oportunitatea sa practic sportul pe care il iubesc. Am avut aproape 40 de oferte, dar am decis sa joc pentru Universitatea din Mississippi si le multumesc pentru tot”, spune si Sarah.

IMG Academy este o scoala pregatitoare din Florida, SUA, fondata in 2002 si care de-a lungul timpului a lansat mai multi jucatori ce au ajuns la nivel inalt in baschet, tenis, baseball sau fotbal.

Echipa pentru care a jucat Sarah a evoluat in Divizia 1 a colegiilor americane, nivelul cel mai inalt al baschetului juvenil de peste ocean. Sarah Dumitrescu este fosta internationala de tineret a Romaniei si a avut o linie statistica foarte buna in cadrul competitiilor de Under 16 si Under 18 la turneele continentale.

La nivel de liceu in SUA sunt aproximativ 500.000 jucatoare de baschet, dar doar 1,8% ajung sa joace in NCAA si doar 1,3% primesc bursa. Sarah e a doua jucatoare din Romania, dupa Cristina Ciocan, care a jucat in conferinta SEC din NCAA.

Rebecca studiaza businessul in moda, la Milano

Fata cea mare a Anei cu Tibi Dumitrescu, Rebecca, s-a mutat anul acesta in Italia, pentru studii, dupa ce anul trecut a urmat cursuri la Parsons School of Design din New York.

Rebecca e pasionata de moda si are deja succes in aceasta bransa. Este model international si defileaza pe cele mai mari podiumuri de moda din Statele Unite si Italia.

A defilat si a pozat pentru designeri ca Andreea Dogaru, Andra Turcanu si Michal Negrin, dar visul ei e sa conduca propriul business in moda.

