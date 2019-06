Anamaria Prodan a uimit pe toata lumea in urma cu aproape un an cand declara ca isi doreste sa devina mama din nou, subliniind ca acesta e singurul lucru care ii mai lipseste din viata pe care o traieste ca-n povesti. Iar acum, sotia lui Laurentiu Reghecampf surprinde din nou! Celebra impresara a declarat raspicat intr-un interviu ca isi doreste doi bebelusi, nu, unul, chiar daca s-ar ingrasa foarte mult in timpul sarcinii. Mai mult, extravaganta vedeta pare sa-si fi planificat deja toti pasii pentru ca visul de a avea gemeni sa i se implineasca.

Anamaria Prodan, mama de gemeni la 46 de ani!?! “Pot sa ajung si la 300 kg, doar sa fac doi bebelusi”

Recent, vedeta a fost criticata pentru ca a luat cateva kilograme in plus in timpul filmarilor pentru “Gospodar fara pereche”, insa, ea a reusit sa obtina un trup fara cusur in timp record, topind kilogramele puse dupa ce a mancat din bucatele traditionale pregatite de fermieri. Anamaria Prodan a marturisit recent ca nu s-ar supara deloc daca s-ar ingrasa iar, insa a pus o conditie: motivul sa fie o sarcina. In varsta de 45 de ani, ea are trei copii: un baiat cu Laurentiu Reghecampf si doua fete dintr-o relatie anterioara.

“As vrea sa am un bebe. Doamne, ce mi-as dori! Pot sa ma fac si de 300 de kilograme, dar sa fac doi bebelusi, nu, unul. Acum am nevoie, nu vezi ca nu a mai ramas niciun copil in casa? Toti au plecat. Mai e putin si pleaca si Bebe. Imi zice ca incep cantonamentele si ma roaga sa-l las in pace. De semnat, a semnat din burta cu mine ca impresar, dar la cantonament nu mai pot fi mama sau Nuti, se duce singurel. Daca-l vezi… e mai mare geanta de antrenament decat el!

Eu am ramas cea mai mica din casa ca inaltime. Jur, sunt toti atat de inalti! Ma uit, asa, la ei, stau uneori si ii urmaresc si nu-mi vine sa cred: 1,85 cm are Sarah, Rebecca la fel!”, a declarat Anamaria Prodan pentru jurnalistii de la libertatea.ro.

Peste cateva luni, sexy impresara va implini 46 de ani si a marturisit ca, odata ce va incheia filmarile pentru emisiunea “Gospodar fara pereche” si isi va pune toate afacerile din Romania la punct, ea va pleca in Dubai, la sotul ei ca “sa lucreze” la capitolul “un nou membru al familie” sau… de ce nu: “gemeni”, asa cum a dezvaluit ca isi doreste.

“Nu prea pot sa retraiesc adolescenta cu Laur, daca eu sunt in Romania. Poate doar telepatic… Dupa ce termin filmarile pentru «Gospodar fara pereche», dupa ce termin perioada de transfer, dupa ce pleaca si copiii care unde pleaca si apoi o sa merg si eu la sotul meu”, a mai marturisit prezentatoarea TV.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV si fotomodel roman. A activat ca presedinte de club la CS Buftea in liga a doua, presedinte de club la FC Snagov in liga a doua, presedinte executiv la FC Universitatea Cluj si manager general in Liga 1 la FC Gloria Bistrita si Concordia Chiajna. Celebra impresara are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu si Laurentiu Reghecampf Junior. In 2008, Anamaria Prodan s-a casatorit cu Laurentiu Reghecampf.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.