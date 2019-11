Anamaira Prodan a prezentat pana de curand emisiunea Gospodar fara pereche de la Pro tv, insa s-a retras pe motiv ca nu are suficient timp sa se mai implice intr-un astlfel de proiect. Totusi, surse din apropierea vedetei spun ca ea negociaza in acest moment cu turcii de la Kanal D, pentru o emisiune de noapte.

Anamaria Prodan, negocieri cu Kanal D pentru o emisiune de noapte

Anamaria Prodan a ajuns la sediul Kanal D intr-un autoturism marca Ferrari de ultima generatie. Surse din apropierea ei au declarat in exclusivitate pentru stiritv ca vedeta poarta negocieri dure cu cei de la Kanal D. Ea ar urma sa prezinte o emisiune de noapte.

Emisiunea Gospodar fara pereche va avea din sezonul urmator o noua prezentatoare, pe Geanina Ilies. Desi Anamaria Prodan si-a dat demisia pe motiv ca ii lipseste timpul, se pare ca ia in continuare in considerare varianta de a prezenta o emisiune.

„Nu mai am cum. Intru in perioada de trasferuri la fotbal si trebuie sa muncesc. Inseamna sa rup legatura cu familia, n-o sa mai pot sa-i vad deloc. (…) Vine cineva dupa mine, da, la fel de puternic, care o sa-i insoare pe toti. Tot din lumea noastra vine si va fi bine”, sustinea Anamaria Prodan, in cadrul emisiunii Pro Tv prezentate de Catalin Maruta.

Se pare ca mai multe posturi de televiziune i-ar fi facut oferte serioase, insa sotia lui Reghecampf ar vrea sa o ia in considerare pe cea de la Kanal D. Ea ar urma sa prezinte o emisiune difuzata seara tarziu, emisiune care sa concureze cu cea a lui Capatos, de la Antena 1.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.