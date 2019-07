Anamaria Prodan, o noua reactie dupa ce l-a lovit pe Dan Alexa: „Am crescut pe strada. Mi-am facut dreptate cu pumnul!”

Anamaria Prodan si Dan Alexa au fost progratonistii unei faze incredibile sambata seara, dupa ce agentul de jucatori l-a lovit violent in fata in fata pe antrenorul Astrei, la finalul partidei de la Giurgiu cu FC Botosani, 2-2.

Cei doi au incercat sa minimalizeze scandalul, dar asta pana in momentul in care au aparut imaginiile video. Anamaria Prodan a vorbit astazi la rece despre evenimentul din curtea stadionului de la Giurgiu.

„Pentru mine e un subiect foarte prost, care nu-mi face cinste! Nu imi place. E ceva oribil. Chiar daca sunt impulsiva, nu mi se pare normal. Trebuie sa imi controlez emotiile. Cand vine vorba de multi bani, de performanta, eu nu vreau sa dezamagesc. Cand vreau sa fie totul perfect si cineva, care stiu ca nu are dreptate, imi face reprosuri, eu reactionez. Sunt vulcanica”, si-a inceput Ana discursul la ProTV.

Agentul i-a atacat pe oamenii din fotbal, inclusiv pe patronul FCSB, Gigi Becali, dar si pe cei care au aratat-o cu degetul in ultima perioada, avand un derapaj sexist la adresa acesteia:

„Spuneau ca Alexa trebuie dat afara, ca nu mai are autoritate. Daca Alexa se enerveaza, e jale. De ce sa fie dat afara? Arata-mi un barbat care sa fi avut eleganta si educatia lui Dan. Am vazut ca lumea a zis «S-o tundem pe Anamaria, s-o omoram!». Ne intoarcem in timp!”, a mai spus sotia lui Reghecampf.

Anamaria Prodan se considera numarul 1 in impresariatul din Romania si are un mesaj clar pentru toata lumea:

„E greu sa lucrezi cu o femeie. Eu am foarte mult din caracteristicile unui barbat. Am intrat in fotbal, nu la opera. Nu-mi face cinste, nu sunt din Lacul Lebedelor. Am crescut pe strada, pe stadion. Mi-am facut dreptate cu pumnul, cu vorba sau cu o fapta buna. Cred ca d-asta ma iubesc toti jucatorii si antrenorii mei si d-asta vor toti sa semneze cu mine. Sunt numarul 1 in toate!”.

In lumea fotbalului se vorbeste de multa vreme despre o relatie extraconjugala intre sotia lui Reghecampf si antrenorul Astrei, negata insa vehement de cei vizati. Sambata nu ar fi fost vorba de un scandal pe transferuri, ci de o criza de gelozie, provocata de faptul ca Alexa era asteptat in parcare de o alta femeie, Andrada, cu care are o relatie de mai multe luni.

„Nu ne-am plictisit de subiectul asta, Anamaria Prodan si Alexa? E de 4 ani! Anamaria Prodan vinde cel mai bine in tara asta. Cate vizualizari sunt azi la subiectul asta? Alexa e cel mai bun prieten al meu! De ce sa fie gelozie? Fata aia bruneta era cu noi. Cei din fotbal care stau cu noi si vorbim non-stop zambesc cand aud de subiectul asta”, a mai spus Anamaria Prodan.

