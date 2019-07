Anamaria Prodan, rasturnare de situatie in declaratii! „Nu regret nicio secunda din viata mea! Am lasat in urma mea o familie fericita…”

Impresara mentine in continuare aparentele unei femei de afaceri dar incearca din tot posibilul sa ingroape episodul scandalos in care l-a lovit pe antrenorul Dan Alexa.

Anamaria Prodan s-a razgandit? Impresara fotbalistilor din Romania a venit ieri in direct la Catalin Maruta la emisiune unde a declarat ca regreta enorm pumnul in gura pe care i l-a dat lui Alexa, dar dupa emisiune a nuantat putin lucrurile.

Anamaria Prodan ramane in continuare pe o pozitie de forta desi a declarat ca i-a cerut scuze lui Dan Alexa si familiei sale. Gestul pe care ea l-a facut a fost criticat de toata lumea si pumnul pe care ea l-a dat i s-a intors la fel de puternic ca o lovitura de imagine pe care a primit-o si cat capital de „simpatie” a pierdut.

Anamaria Prodan s-a razgandit: „Nu regret nicio secunda din viata mea!

Insa Anamaria Prodan si Alexa isi doresc cat mai rapid ca acest subiect sa dispara si sa fie inchis, insa impresara nu este deloc obisnuita cu smerenia si cu modestia si cu siguranta nu stie cum sa se comporte intr-o situatie de acest gen. Dupa ce in direct a declarat ca-i pare rau si ca a gresit, atunci cand a iesit din emisiune a acordat un alt interviu reporterului Pro TV, Doina Goanta, unde, stiind ca nu este in direct, si-a permis sa fie exact asa cum este ea.

„Nu regret nicio secunda din viata mea! Daca m-as naste de 10 ori as face exact acelasi lucru. Cel mai mult pentru mine in viata conteaza sa traiesti clipa si sa traiesti pentru ca avem o viata atat de scurta. Si sa lasi ceva in urma ta, iar eu am lasat in urma mea o familie fericita, copiii, sunt implinita din toate punctele de vedere. Am un barbat fabulos, mai mult de atat, l-as manania pe Dumnezeu sa cer”, a declarat Anamaria Prodan plina de incredere in ea.

Anamaria Prodan, nepasatoare de situatia creata

Impresara a tinut inca o data sa spuna ca exista totusi o mare diferenta intre ea si restul oamenilor care o critica si in general asta este de statut si bani: „Eu sunt Anamaria Prodan, eu sunt numarul 1 in tara asta in ceea ce fac eu acum si nu stiu daca in momentul in care pui pe site numele meu nu se fac milioane de vizualizari. Eu vand foarte bine, eu stiu ce inseamna sa poti sa vinzi si toata lumea sa faca subiecte despre tine. Nu ma deranjeaza nimic. Eu n-am citit in viata mea comentariile. Am pe cineva acum, cu ultimele evenimente din viata mea care gestioneaza paginile mele de Instagram si care am inteles ca „wow, trebuie sa mai sterg din ele”. Nu ma intereseaza ca ma injura lumea, oamenii sunt frustrati. Oamenii, cand vad ca un om a reusit si isi cumpara de toate si traieste si se simte bine, normal ca intervine frustrarea pentru ca ei nu pot face absolut nimic decat sa stea in fata unui computer de 30 de ani, mostenit si sa injure. Cainii latra, ursul trece.”

Interviul s-a incheiat intr-o nota cat se poate de umoristica: „Trei lucruri care ma caracterizeaza: frumusete, modestie si inteligenta. Cum sa nu te indragostesti de mine?”

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.